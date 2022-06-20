‘Korkunuz varsa bunu yapın’ diyen İslam Memiş altın ve dolardaki alım fırsatlarını açıkladı: Benden haber bekleyin

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Fed’in faiz kararı sonrası dalgalanmalar gram ve çeyrek altın yeni haftayla birlikte düşüşe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolardaki yaşanan dalgalanmaları değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Altın alım ve satım konusunda yatırımcıların kendisinden haber beklemeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, alım ve satım için yeni seviyeleri açıkladı.