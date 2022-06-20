BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

‘Korkunuz varsa bunu yapın’ diyen İslam Memiş altın ve dolardaki alım fırsatlarını açıkladı: Benden haber bekleyin

‘Korkunuz varsa bunu yapın’ diyen İslam Memiş altın ve dolardaki alım fırsatlarını açıkladı: Benden haber bekleyin

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Fed’in faiz kararı sonrası dalgalanmalar gram ve çeyrek altın yeni haftayla birlikte düşüşe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolardaki yaşanan dalgalanmaları değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Altın alım ve satım konusunda yatırımcıların kendisinden haber beklemeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, alım ve satım için yeni seviyeleri açıkladı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144