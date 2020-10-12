"Koronavirüs ölümleri gizleniyor" iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor

"\u00d6l\u00fcm rakamlar\u0131 gizleniyor" iddialar\u0131na Bilim Kurulu \u00dcyesi Prof. Dr. Hasan Murat G\u00fcnd\u00fcz'den cevap geldi! ,G\u00fcnd\u00fcz, \u201cKoronavir\u00fcsle ilgili veya koronavir\u00fcs d\u0131\u015f\u0131 b\u00fct\u00fcn \u00f6l\u00fcmler, \u00d6l\u00fcm Bildirim Sistemi \u00fczerinden toplan\u0131yor. Koronavir\u00fcs tek ba\u015f\u0131na bir gerek\u00e7e de\u011fil. \u00d6l\u00fcm her ne gerek\u00e7eyle olursa olsun saklanamaz. ,Al\u0131nan rakamlara g\u00f6re Adana\u2019da 2018 y\u0131l\u0131nda 8 bin 640 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken bu rakam 2019 y\u0131l\u0131nda 8 bin 336 ki\u015fiye d\u00fc\u015ft\u00fc. 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131 itibariyle ise toplam 6 bin 781 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\nMersin\u2019de ise 2018 y\u0131l\u0131nda 9 bin 145 ki\u015fi \u00f6l\u00fcrken, 2019 y\u0131l\u0131nda 9 bin 388 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk 8 ay\u0131nda ise 5 bin 725 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi.,\u00dclkemizde Mart ay\u0131ndan bu yana koronavir\u00fcs nedeniyle 8 bin 837 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken 335 bin 533 ki\u015fiyse hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131. 294 bin 357 ki\u015fi hastal\u0131\u011f\u0131 atlat\u0131rken, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca taraf\u0131ndan \u00fclke genelindeki yatak doluluk oran\u0131 y\u00fczde 48 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Kahramanmara\u015f\u2019ta 2018 y\u0131l\u0131nda 4 bin 967 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 2019 y\u0131l\u0131nda bu say\u0131 6 bin 224'e y\u00fckseldi. 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk 8 ay\u0131nda ise Kahramanmara\u015f\u2019ta 2 bin 154 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\nHatay\u2019da 2018 y\u0131l\u0131nda 3 bin 322 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken bu say\u0131 2019 y\u0131l\u0131nda 3 bin 555\u2019e y\u00fckseldi. 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk 8 ay\u0131nda ise 2 bin 168 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc.\r\nOsmaniye\u2019de ise 2018 y\u0131l\u0131nda bin 587 ki\u015fi \u00f6l\u00fcrken, 2019 y\u0131l\u0131nda bin 873 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131 itibariyle ise bin 124 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,\u00c7ukurova \u00dcniversitesi (\u00c7\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesi Balcal\u0131 Hastanesi Ba\u015fhekimi ve Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Bilim Kurulu \u00dcyesi Prof. Dr. Hasan Murat G\u00fcnd\u00fcz, konuyla ilgili \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn gizlenmesinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin koronavir\u00fcs\u00fc \u00e7ok iyi y\u00f6netti\u011fini de kaydeden G\u00fcnd\u00fcz, \u201cBir tak\u0131m k\u0131s\u0131tlamalar oldu. K\u0131s\u0131tlamalar\u0131n getirdi\u011fi zorluklar\u0131 da vatanda\u015flar g\u00f6rd\u00fc. Gerekli tedbirler al\u0131narak 1 Haziran itibariyle yeni normalle\u015fme s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. Ben toplumun bu konuda deneyim kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda gelebilecek tehlikelere kar\u015f\u0131 toplumun deneyimli oldu\u011funu ve Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n her t\u00fcrl\u00fc tedbiri ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. Bu saatten itibaren ulusal d\u00fczeyde \u00e7ok b\u00fcy\u00fck art\u0131\u015flar\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum ama b\u00f6lgesel olarak art\u0131\u015flar olabilir. B\u00f6lgesel anlamda toplumun bu hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 reaksiyonu alg\u0131lamas\u0131 farkl\u0131 olabiliyor. Gen\u00e7ler ya da ya\u015fl\u0131lar hastal\u0131\u011f\u0131 farkl\u0131 alg\u0131layabiliyor. O nedenle m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131n \u00f6nlemlere uymas\u0131n\u0131 istiyoruz. Rehavete kap\u0131lmadan bu k\u0131\u015f s\u00fcrecini ge\u00e7irmeyi umuyorum. Toplum ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazanana kadar, a\u015f\u0131 uygulanmaya ba\u015flayana kadar biz bu vir\u00fcsle ya\u015famay\u0131 \u00f6\u011frenmek durumunday\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Koronavir\u00fcs i\u00e7inde \u00d6l\u00fcm Bildirim Sistemi di\u011fer hastal\u0131klarda oldu\u011fu gibi ayn\u0131 \u015fekilde i\u015fliyor. Koronavir\u00fcs nedeniyle \u00f6lenler i\u00e7in ayr\u0131 bir sistem yok. \u00d6l\u00fcm Bildirim Sistemi farkl\u0131 de\u011fil. Bunlar dijital ortamda ve \u00e7ok etkin bir \u015fekilde kullan\u0131l\u0131yor. Koronavir\u00fcs nedeniyle \u00f6l\u00fcm say\u0131lar\u0131n\u0131n saklanmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Pandemi ile m\u00fccadelede \u00f6rnek bir performans g\u00f6steren T\u00fcrkiye'de, "\u00d6l\u00fcm rakamlar\u0131 gizleniyor" y\u00f6n\u00fcndeki iddialar\u0131n\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nAdana, Mersin, Kahramanmara\u015f, Hatay ve Osmaniye'nin mezarl\u0131klar m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc kay\u0131tlar\u0131na g\u00f6re \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131nda kayda de\u011fer bir art\u0131\u015f olmad\u0131\u011f\u0131 gibi, baz\u0131 illerdeki rakamlar\u0131n \u00f6nceki y\u0131llardan bile d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Ancak ba\u015fta muhalefet kanad\u0131 taraf\u0131ndan olmak \u00fczere gerek sosyal medyadan gerekse baz\u0131 bas\u0131n yay\u0131n organlar\u0131nca \u00fclke genelinde \u00f6l\u00fcm say\u0131lar\u0131n\u0131n gi