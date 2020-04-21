'Koronavirüsün ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içti!

Covid Organics'i i\u00e7ti\u011fi foto\u011fraf\u0131 Twitter hesab\u0131ndan da payla\u015fan Rajoelina, ilac\u0131n yoksullara \u00fccretsiz sa\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Rajoelina, ilac\u0131n \u00e7ok uygun fiyata sat\u0131\u015fa sunulaca\u011f\u0131n\u0131 ve gelirin ilac\u0131n daha da geli\u015ftirilmesi i\u00e7in kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,Covid-19'dan hayat\u0131n\u0131 kaybeden kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131 ve aktif vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 83 oldu\u011fu \u00fclkede, vir\u00fcs bula\u015fan 39 ki\u015fi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu.,Artemisia \u00c7inli doktora Nobel getirmi\u015fti \u00c7inli bilim insanlar\u0131n\u0131n Vietnam Sava\u015f\u0131'nda s\u0131tma tedavisinde kulland\u0131\u011f\u0131 artemisia, uzun s\u00fcredir laboratuvarlarda test ediliyor.,Son olarak \u00c7inli Doktor Youyou Tu, s\u0131tman\u0131n tedavisinde y\u00fcksek etkiye sahip artemisinin maddesini ke\u015ffedip safla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 2015 Nobel Fizyoloji ve T\u0131p \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc kazanm\u0131\u015ft\u0131.,D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc, baz\u0131 bitkisel ila\u00e7lar ve geleneksel t\u0131bb\u0131n koronavir\u00fcs semptomlar\u0131n\u0131 hafifletti\u011fini kabul etmi\u015f ancak bu maddelerin hastal\u0131\u011f\u0131 \u00f6nledi\u011fi ya da iyile\u015ftirdi\u011fine dair hi\u00e7bir kan\u0131t bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti.,