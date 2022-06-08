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Türkiye Gazetesi

‘Kritik günlerden geçiyoruz’ diyen İslam Memiş gram altın ve dolar için yeni öngörüsünü açıkladı: Her an çakılabilir

‘Kritik günlerden geçiyoruz’ diyen İslam Memiş gram altın ve dolar için yeni öngörüsünü açıkladı: Her an çakılabilir

Haftaya yükselişle başlayan altın ve dolar kuru, haftanın üçüncü iş gününde kritik seviyelere kadar çıktı. Gram altın 1000 liranın üzerine kadar çıkarken, dolar kuru altı ay sonra 17 TL’yi geçti. Piyasalardaki hareketliliğe dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Şuan kritik günlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından da anladığımız üzere her an yeni bir paket açıklanabilir ve ani geri çekilmeler yaşanabilir. Bu durumda yatırım yapan vatandaşlar ters pozisyonda kalabilir.” diyerek uyardı. Vatandaşların Ekim ayına hazırlık yapmaları gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, gram ve dolardaki yeni öngörülerini açıkladı.

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