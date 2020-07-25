'MasterChef Türkiye 2020'de diskalifiye şoku!

Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi 'MasterChef T\u00fcrkiye 2020' yar\u0131\u015fmas\u0131, 24 Temmuz Cuma ak\u015fam\u0131 yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara geldi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Ayy\u00fcce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad, \u00fc\u00e7l\u00fc d\u00fcellolarda m\u00fccadele etti. Yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Frans\u0131z so\u011fan \u00e7orbas\u0131 yapmalar\u0131 istendi.\r\n,\u015eefler, 40 dakikal\u0131k s\u00fcre sonunda tad\u0131ma ge\u00e7ecekleri s\u0131rada, yar\u0131\u015fmac\u0131 Mohammed Ayad'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 kritik hata ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Yeme\u011fi bitirdi\u011fi anda \u015feflerin tad\u0131m yapmas\u0131n\u0131 bekleyen Ayad, Mehmet \u015eef'in yan\u0131na gelmesinin ard\u0131ndan adeta \u015foka u\u011frad\u0131.\r\n\r\n,TADIM KA\u015eI\u011eINI A\u011eZINA SOKTU \r\nAyad'\u0131n, tad\u0131m ka\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u011fz\u0131na sokup sonra tekrar tencereye soktu\u011fu kameralardan tespit edildi. Mohammed Ayad, yapt\u0131\u011f\u0131 hata sebebiyle 'MasterChef'ten diskalifiye edildi.\r\n\r\n,TABAKTAK\u0130 YEME\u011e\u0130 TENCEREYE D\u00d6KT\u00dc \r\n\u015eef Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n yan\u0131nda gelerek, \u00f6nce tabaktaki yeme\u011fi tencereye geri d\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,"BURADAN G\u0130DEB\u0130L\u0130RS\u0130N" \r\nMehmet \u015eef, "Tad\u0131m yapam\u0131yoruz. D\u00f6rt sefer g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere bakt\u0131k. Tad\u0131m ka\u015f\u0131\u011f\u0131yla \u00e7ift tad\u0131m yapt\u0131n. Buradan gidebilirsin" diyerek, yar\u0131\u015fmay\u0131 st\u00fcdyo d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6nderdi.