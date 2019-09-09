'MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku!

Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n sahibi oldu\u011fu TV8 kanal\u0131nda yay\u0131nlanan 'MasterChef T\u00fcrkiye' yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fc, kaptanl\u0131k oyunu sonras\u0131 fla\u015f bir karara sahne oldu.\r\n,J\u00fcrinin istedi\u011fi men\u00fc i\u00e7in verilen s\u00fcrenin bitimiyle yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n elini masadan \u00e7ekmesi gerekirken, bir yar\u0131\u015fmac\u0131 bu kural\u0131 ihlal etti.\r\n,\u015eef Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, Yasin Obuz'un s\u00fcre bittikten sonra i\u015flem yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi ve rejiden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri isteyip izledi\u011fini ifade etti.\r\n,Mehmet \u015eef, "Az \u00f6nce ben yukar\u0131dan bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc istedim. Uzaktan bir \u015fey g\u00f6rd\u00fcm. Sen yumurtaya yar\u0131\u015fma bitti\u011fi andan itibaren dokundun mu, dokunmad\u0131n m\u0131? Herhangi bir i\u015flem yap\u0131p yumurtay\u0131 ald\u0131n m\u0131, almad\u0131n m\u0131? Sen konu d\u0131\u015f\u0131s\u0131n. Kaptanl\u0131k oyununun d\u0131\u015f\u0131ndas\u0131n. Bir daha biz 'bitti' dedi\u011fimiz andan itibaren b\u00f6yle bir i\u015flem olursa, \u00e7ok farkl\u0131 bir uygulama olur" ifadelerini kulland\u0131.,Yasin ise kendisini savunarak, "Ben taba\u011f\u0131n \u015fekliyle ilgili hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131m. Ald\u0131 benim yumurtam\u0131 att\u0131, bir \u015fey diyemedim. Haks\u0131zl\u0131k yapt\u0131ysam fark\u0131nda olmadan yapm\u0131\u015f\u0131md\u0131r" dedi.\r\n,Kural ihlali gerek\u00e7esiyle MasterChef Yasin, Mehmet \u015eef taraf\u0131ndan kaptanl\u0131k oyunundan diskalifiye edildi.\r\n,'MasterChef T\u00fcrkiye' yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan Gaziantep y\u00f6resine ait zeytinya\u011fl\u0131 kuru dolma, \u015fehriyeli bulgur pilav\u0131, gavurda\u011f\u0131 salatas\u0131 ve katmer yapmas\u0131 istendi.,'MasterChef'in son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00f6d\u00fcl oyununu kazanan taraf mavi tak\u0131m oldu.\r\n,.,Haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 yemekler \u015fefler taraf\u0131ndan be\u011fenilen mavi tak\u0131m, \u00f6d\u00fcl olarak Danilo Zanna ile masterclass hakk\u0131 elde etti.\r\n