“Nice yıllara BİRADERİM” l Ünlülerin bilinmeyen kardeşleri

Ba\u015far\u0131l\u0131 isim foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na \u201cNice ya\u015flara B\u0130RADER\u0130M. Hayat sana her \u015feyin en g\u00fczelini versin, ailenin ba\u015f\u0131ndan eksik etmesin\u201d yazd\u0131. ,Burak \u00d6z\u00e7ivit ve k\u0131z karde\u015fi Bur\u00e7un \u00d6z\u00e7ivit'in benzerli\u011fi takip\u00e7ilerinin dikkatini \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na takip\u00e7ileri, \u201cSar\u0131 sa\u00e7l\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck Uraz\u201d , \u201c\u00c7ocukken bile normal pozun yok, bu y\u00fczden seviyoruz seni\u201d \u015feklinde yorumlar yapt\u0131.,\u0130\u015fte \u00fcnl\u00fclerin bilinmeyen karde\u015fleri ve foto\u011fraflar\u0131\u2026\r\n\r\nT\u00fcrkiye G\u00fczeli Azra Ak\u0131n'\u0131n karde\u015fi Doruk Ak\u0131n kendisine olan benzerli\u011fi ile dikkat \u00e7ekiyor. \u0130kilinin foto\u011fraf\u0131 "G\u00fczellik aileden geliyor" dedirtiyor.,Mustafa Ceceli'nin karde\u015fi de kendisi gibi m\u00fczikle ilgileniyor.,Oyuncu Serkan \u00c7ayo\u011flu ve ikizi Erkan \u00c7ayo\u011flu.,Oyuncu Uraz Kayg\u0131laro\u011flu, karde\u015finin yeni ya\u015f\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla kutlad\u0131.,Sefirin K\u0131z\u0131, Er\u015fan Kuneri, \u00c7akallarla Dans gibi yap\u0131mlarda rol alan Uraz Kayg\u0131laro\u011flu\u2019nun karde\u015fi Meri\u00e7 Kayg\u0131laro\u011flu yeni ya\u015f\u0131na girdi. \u00dcnl\u00fc oyuncu karde\u015fiyle y\u0131llar \u00f6nce \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131 takip\u00e7ilerinin be\u011fenisine sundu.,Sinem Kobal'\u0131n karde\u015fi Kerem Kobal.,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Ulusoy\u2019un karde\u015fi Atalay Ulusoy.\r\n\r\n