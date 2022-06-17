'Ot bitmez' denilen çöl, ormana döndü: Şimdi yeşiliyle mest ediyor

"Taysun \u00c7\u00f6l\u00fc" ad\u0131 verilen b\u00f6lge, 1992'de ABD yap\u0131m\u0131 dizi "Gen\u00e7 Indiana Jones'un \u00c7\u00f6l Fedaileri" b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn \u00e7ekimlerine ev sahipli\u011fi yapt\u0131.\r\n,\u00c7ay havzas\u0131n\u0131n yeniden d\u00fczenlenmesinin ard\u0131ndan 145 bin hektarl\u0131k araziye f\u0131st\u0131k\u00e7am\u0131, yalanc\u0131 akasya, okalipt\u00fcs, K\u0131br\u0131s akasyas\u0131 ve badem olmak \u00fczere 101 bin fidan dikildi. Otland\u0131rmayla desteklenen \u00e7al\u0131\u015fma sonucu kum hareketi durduruldu. Zamanla boy veren a\u011fa\u00e7larla erozyonun sona erdi\u011fi b\u00f6lge, 25 y\u0131l sonra yemye\u015fil ormanlar\u0131, verimli ba\u011f ve bah\u00e7eleriyle tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131k merkezi haline geldi.\r\n\r\n,Demiray,"Kum, savruntu, harapt\u0131 buralar. Bu orman\u0131n \u00e7ok faydas\u0131 oldu, hayvanlar doyuyor. K\u00f6yl\u00fc ve \u00e7ift\u00e7i olarak \u00e7ok mutluyuz" dedi.\r\nMahalle sakinlerinden Sinan \u00c7ad\u0131r da b\u00f6lgede a\u011fa\u00e7land\u0131rman\u0131n erozyonunun ilerlemesini durdurdu\u011funu s\u00f6yleyerek, "Ovada oldu\u011fumuz i\u00e7in orman\u0131m\u0131z yoktu. Bu sayede hem orman\u0131m\u0131z oldu hem \u00e7\u00f6lle\u015fmeden kurtulduk. \u00c7ok g\u00fczel bir eser oldu." diye konu\u015ftu.,Dikilen a\u011fa\u00e7lar\u0131n b\u00fcy\u00fcmesiyle kumun ilerleyi\u015finin durdu\u011funu anlatan d\u00f6nemin muhtar\u0131 \u00c7etin Karabulut, "16 y\u0131l \u00f6nce r\u00f6portaj yapm\u0131\u015ft\u0131k. O zaman buralar tamamen kum halindeydi. A\u011fa\u00e7lar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 yeni dikilmi\u015fti. \u015eu an bu halde. K\u00f6y\u00fcm\u00fcze bir g\u00fczellik geldi, havas\u0131 de\u011fi\u015fti. Tar\u0131m arazilerimiz kapan\u0131yordu, onlar kurtuldu. Biz \u00e7ok mutluyuz, tar\u0131m arazilerimize kavu\u015ftuk, hayvan varl\u0131\u011f\u0131 artt\u0131, ar\u0131c\u0131l\u0131k geli\u015fti. K\u00f6ye ekonomik bir girdi olu\u015ftu." dedi.\r\n,Manisa'da toprak erezyonuna u\u011frayan Sazoba resmen \u00e7\u00f6le d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc. \u00d6yleki 1992'de ABD yap\u0131m\u0131 dizi "Gen\u00e7 Indiana Jones'un \u00c7\u00f6l Fedaileri" b\u00f6l\u00fcm\u00fc bu b\u00f6lgede \u00e7ekilmi\u015fti.\r\n,Sazoba Mahallesi'nin yak\u0131nlar\u0131ndan ge\u00e7en Kum \u00c7ay\u0131'n\u0131n havzas\u0131ndan r\u00fczgarla ta\u015f\u0131nan kumun tar\u0131m arazilerini kaplamas\u0131 ve kum tepeleri olu\u015fturmas\u0131 \u00fczerine Ege \u00dcniversitesi Ziraat Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Alaettin Taysun taraf\u0131ndan yap\u0131lan bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmayla b\u00f6lgedeki \u00e7\u00f6lle\u015fme kamuoyuna duyurulmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n,Set ekipmanlar\u0131 ve sahneler ile ger\u00e7ek bir \u00e7\u00f6l gibi g\u00f6r\u00fcnen b\u00f6lgede tek bir bitki bile bulunmuyordu. Ancak Sazoba'n\u0131n \u00e7\u00f6le d\u00f6nm\u00fc\u011f\u015f bu hali geride kald\u0131. 25 y\u0131ll\u0131k bir \u00e7al\u0131\u015fma ile b\u00f6lge resmen ormana d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,\u00dcz\u00fcm ba\u011flar\u0131 ve tarlalar\u0131n kumla kaplanmas\u0131 nedeniyle baz\u0131 ailelerin g\u00f6\u00e7 etmek durumunda kald\u0131\u011f\u0131 mahallede 1996'da Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile T\u00fcrkiye Erozyonla M\u00fccadele, A\u011fa\u00e7land\u0131rma ve Do\u011fal Varl\u0131klar\u0131 Koruma (TEMA) Vakf\u0131 i\u015f birli\u011fiyle a\u011fa\u00e7land\u0131rma projesi ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Yeni muhtar \u00d6nder \u00dcnl\u00fc de mahalle sakinlerinin gelece\u011fe g\u00fcvenle bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu, "Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, buran\u0131n orman haline getirilmesi i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba harcad\u0131. Orman yap\u0131ld\u0131ktan sonra b\u00f6lgenin \u00e7ehresi \u00e7ok de\u011fi\u015fti. Biz, 'Burada ot bitmez.' diyorduk ama m\u00fckemmel bir orman oldu. \u015eu an tar\u0131m arazileri kurtuldu, verimler \u00e7ok g\u00fczel. Ayr\u0131ca b\u00f6lgede ar\u0131c\u0131l\u0131k geli\u015fti, hayvanc\u0131lar\u0131m\u0131za \u00e7ok faydas\u0131 oldu. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde de gelir sa\u011flad\u0131." dedi.\r\n\r\n