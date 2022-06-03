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Türkiye Gazetesi

‘Paldır kültür dalmayın zarar edersiniz’ diyen İslam Memiş dolar kuru için kritik uyarı: Sakın böyle yapmayın

‘Paldır kültür dalmayın zarar edersiniz’ diyen İslam Memiş dolar kuru için kritik uyarı: Sakın böyle yapmayın

Altın fiyatlarında beklenen yükselişler başladı. Gram altın 990 TL seviyelerine ulaşarak rekorunu tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altındaki yükselişleri dikkate alarak yatırımcıları uyardı. ‘Haziran bekleme ayı’ olarak nitelendiren İslam Memiş, ‘Korku ve panikle işlem yapmayın, zarar edersiniz’ diyerek uyarılarda bulundu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın yükseliyor mu?

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