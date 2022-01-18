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Türkiye Gazetesi

'Pislikçiler' iş başında... Akılalmaz yöntemlerle soyuyorlar! Sakın aldanmayın

'Pislikçiler' iş başında... Akılalmaz yöntemlerle soyuyorlar! Sakın aldanmayın

İşte hırsızlar tarafından en çok kullanılan ve neredeyse hiç fark edilmeyen yöntemler....

Hırsızlar her gün onlarca vatandaşı mağdur ederken, durmadan yeni metotlar geliştirmeye de devam ediyorlar. Vatandaşların bir anlık dalgınlığından yararlanan kurnaz hırsızların, kullandıkları yöntemlerse şaşkına çeviriyor. En son "pislikçilik" adlı yöntemle hırsızların tuzağına düşen bir muhasebeci 300 bin TL'ye yakın parasını kaptırdı. Oldukça sinsi ve ustaca senaryolar planlayan hırsızlara karşı Emniyet güçleri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı! İşte hırsızlar tarafından en çok kullanılan ve neredeyse hiç fark edilmeyen yöntemler....

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