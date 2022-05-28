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Türkiye Gazetesi

‘Piyasalarda ciddi bir kargaşa var’ diyen İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için korkutan uyarı

‘Piyasalarda ciddi bir kargaşa var’ diyen İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için korkutan uyarı

Hafta içi hareketli dakikalar geçiren altın fiyatları hafta sonuna düşüşle başladı. Dün 980 TL’nin üzerini gören gram altın fiyatı, dolar kurundaki geri çekilme ile düşüşe geçti. 965 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın yatırımcılarda panik havası oluşurdu. Piyasalarda belirsiz hava kafalarda soru işareti oluştururken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir değerlendirme geldi. ‘Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dolar fiyatı ne kadar olur?’ sorularına cevap veren İslam Memiş, gram altında hedef fiyatını açıkladı. Yatırımcıların satım yapmama konusunda uyarılarda bulunan İslam Memiş, piyasalarda ciddi bir kargaşa olduğunu belirterek ‘Satan her zaman zarar edecek.’ dedi.

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