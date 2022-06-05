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Türkiye Gazetesi

‘Sakar’ deyip geçiyorsunuz ama gerçek bambaşka olabilir

‘Sakar’ deyip geçiyorsunuz ama gerçek bambaşka olabilir

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İnsanların gündelik yaşamlarında çevresi ile etkileşiminde vücudunu etkili biçimde kullanmasını duyu bütünleme ile sağlıyor. Bazı insanlarda var olan duyu bozukluğu ise yaşamlarını olumsuz yönde etkileyerek algılama, öğrenme, denge, özgüven gibi birçok yönden zorluk çekmelerine neden oluyor. Hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde görülen duyu bütünleme bozukluğu ve tedavisi ile ilgili bilgiler veren Fizyoterapist Cemile Dalkıran, duyu bütünlemenin öğrenme davranışlarının temeli olduğu için büyük, yaşanabilecek bozukluğun insanın tüm yaşamını etkileyebileceğini ifade etti.

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