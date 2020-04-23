'Sessiz şehir' İstanbul'dan manzaralar

Bo\u015f kalan E-5 karayolu ve metrob\u00fcs duraklar\u0131ndaki sakinlik havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,.,KAYNAK: \u0130HA,Normal \u015fartlarda \u00e7ok yo\u011fun bir yaya trafi\u011finin oldu\u011fu Kad\u0131k\u00f6y Meydan\u0131 korona vir\u00fcs sonras\u0131 adeta sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbullular bu \u00e7a\u011fr\u0131ya kar\u015f\u0131l\u0131k verirken, kalabal\u0131k meydanlar bombo\u015f kald\u0131.,\u0130stanbul'un \u00f6nemli noktalar\u0131nda sessizlik b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi... ,Bo\u015f kalan 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ise drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130stanbul\u2019un \u00f6nemli noktalar\u0131ndan olan Taksim ve Karak\u00f6y Meydanlar\u0131 ile \u0130stiklal Caddesinde kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,K\u0131s\u0131tlaman\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 saat 00.00 itibariyle vatanda\u015flar evlerine \u00e7ekildi. K\u0131s\u0131tlama \u00f6ncesi trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015fan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. \u0130stanbul\u2019un \u00f6nemli karayollar\u0131ndan biri olan E-5 Karayolunda da trafi\u011fin olmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 saatten itibaren de \u0130stanbul \u201cSessiz \u015eehir\u201d haline d\u00f6nd\u00fc.,Koronavir\u00fcsle m\u00fccadele kapsam\u0131nda 23 ve 24 Nisan ile birlikte hafta sonu da olmak \u00fczere \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kez T\u00fcrkiye\u2019nin 31 ilinde ilan edilen soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 saat 00.00 itibariyle ba\u015flad\u0131.