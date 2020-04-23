'Sessiz şehir' İstanbul'dan manzaralar

Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 ve 24 Nisan ile birlikte hafta sonu da olmak üzere üçüncü kez Türkiye’nin 31 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.