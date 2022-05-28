'Sıla' yolculuğu başladı: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

40 saate yak\u0131n s\u00fcren bin 400 kilometrelik yolculu\u011fun ard\u0131ndan gurbet\u00e7iler T\u00fcrkiye'ye giri\u015f yapman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131. Bilet fiyatlar\u0131n\u0131n ki\u015fi ba\u015f\u0131 164 avrodan ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 trende, yolcular\u0131n se\u00e7ti\u011fi vagon sistemine ve arac\u0131n \u00f6l\u00e7\u00fclerine g\u00f6re bilet fiyatlar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Ana vatan T\u00fcrkiye'ye geldikleri i\u00e7in mutlu olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen gurbet\u00e7iler, T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcr g\u00f6rmez duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ara\u00e7lar\u0131yla uzun yolculuk yapmay\u0131 tercih etmeyen emekli gurbet\u00e7iler, arabal\u0131 treni tercih etti. Avusturya'n\u0131n Villach \u015fehrinde arabalar\u0131n\u0131 oto ku\u015fet vagonlara y\u00fckleyen gurbet\u00e7iler, kompart\u0131manda rahat \u015fekilde yorulmadan yolculuk yapman\u0131n keyfini \u00e7\u0131kard\u0131.,Avusturya'n\u0131n Villach \u015fehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, H\u0131rvatistan, S\u0131rbistan ve Bulgaristan\u2019\u0131n ard\u0131ndan Edirne Tren Gar\u0131'na ula\u015ft\u0131. ,KAYNAK: \u0130HA,T\u00fcrkiye'de hem tatil yapacaklar\u0131n\u0131 hem de akrabalar\u0131yla bir araya geleceklerini ifade eden gurbet\u00e7iler, vatan hasretiyle ya\u015fad\u0131klar\u0131na de\u011findi.,Yaz tatilini ve y\u0131ll\u0131k izinlerini ana vatan T\u00fcrkiye'de ge\u00e7irmeyi tercih eden gurbet\u00e7ilerin ak\u0131n ak\u0131n geli\u015fleri ba\u015flad\u0131.