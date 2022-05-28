"Sözleşme uzatmayan altyapı oyuncusu anasının evine gitsin"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Çebi, kürsüde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Serdar Saatçı, Ersin Kalaycıoğlu ve Rıdvan Yılmaz gibi altyapı oyuncularının sözleşme konusuna değinen Çebi, "Sözleşme uzatmayan altyapı oyuncusu anasının evine gitsin" diye bağırdı. Siyah-Beyazlı kulüp yarın başkanlık seçimine gidecek. Çebi'nin sandıktaki tek rakibi Fuat Çimen...