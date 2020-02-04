'Survivor 2020' yarışmacılarına bir isim daha dahil oldu

TV8'de 16 \u015eubat Pazar g\u00fcn\u00fc bayla\u015facak Survivor 2020 yar\u0131\u015fmas\u0131nda, \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131 netle\u015fmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Oyuncu Ersin Korkut, \u015fark\u0131c\u0131 Emrah'\u0131n o\u011flu Tayfun Erdo\u011fan ve futbolcu Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ard\u0131ndan Survivor 2020'de \u015fampiyonluk m\u00fccadelesi verecek 1 isim daha belli oldu.\r\n,16 \u015eubat'ta ba\u015flayacak fenomen yar\u0131\u015fman\u0131n yeni sezonunda; oyuncu U\u011fur Pekta\u015f, MasterChef Yasin Obuz ve DJ Cemal Can Canseven de boy g\u00f6sterecek.\r\n,21 Kas\u0131m 1988 do\u011fumlu Yasin Obuz, \u00e7ocuklu\u011fundan beri spor yap\u0131yor. Sirkeci'de k\u00fc\u00e7\u00fck bir i\u015fletmesi olan Onuz, ge\u00e7en sezon Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131ndaki performans\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi.,16 Nisan 1979 do\u011fumlu U\u011fur Pekta\u015f, 2005 y\u0131l\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Survivor \u015fampiyonlu\u011funun ard\u0131ndan yeniden fenomen yar\u0131\u015fma ile ekranlara d\u00f6n\u00fcyor. \u00dcnl\u00fc oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Murat Komiser' rol\u00fc ile b\u00fcy\u00fck ses getirdi.,\u0130zmir do\u011fumlu, 24 ya\u015f\u0131ndaki Cemal Can Canseven, Yeditepe \u00dcniversitesi Reklam Tasar\u0131m\u0131 ve \u0130leti\u015fim b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc okurken, arkada\u015f\u0131n\u0131n bir tavsiyesi \u00fczerine okulunu dondurup \u0130stanbul DJ Academy'de DJ\u2019lik e\u011fitimi almaya ba\u015flad\u0131.,TAYFUN ERDO\u011eAN\r\n,ERS\u0130N KORKUT\r\n,SERCAN YILDIRIM\r\n,Survivor 2019'da 25 ya\u015f\u0131ndaki kick boks\u00e7u Yusuf Karakaya \u015fampiyonluk ipini g\u00f6\u011f\u00fcslemi\u015fti.\r\n