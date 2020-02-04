'Survivor 2020'ye yeni isimler dahil oldu

TV8'de 16 \u015eubat Pazar g\u00fcn\u00fc bayla\u015facak Survivor 2020 yar\u0131\u015fmas\u0131nda, \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131 netle\u015fmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Oyuncu Ersin Korkut, \u015fark\u0131c\u0131 Emrah'\u0131n o\u011flu Tayfun Erdo\u011fan ve futbolcu Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ard\u0131ndan Survivor 2020'de \u015fampiyonluk m\u00fccadelesi verecek isimler belli oldu.\r\n,16 \u015eubat'ta ba\u015flayacak fenomen yar\u0131\u015fman\u0131n yeni sezonunda; oyuncu U\u011fur Pekta\u015f, MasterChef Yasin Obuz ve DJ Cemal Can Canseven de boy g\u00f6sterecek.\r\n,21 Kas\u0131m 1988 do\u011fumlu Yasin Obuz, \u00e7ocuklu\u011fundan beri spor yap\u0131yor. Sirkeci'de k\u00fc\u00e7\u00fck bir i\u015fletmesi olan Onuz, ge\u00e7en sezon Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131ndaki performans\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi.,16 Nisan 1979 do\u011fumlu U\u011fur Pekta\u015f, 2005 y\u0131l\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Survivor \u015fampiyonlu\u011funun ard\u0131ndan yeniden fenomen yar\u0131\u015fma ile ekranlara d\u00f6n\u00fcyor. \u00dcnl\u00fc oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Murat Komiser' rol\u00fc ile b\u00fcy\u00fck ses getirdi.,\u0130zmir do\u011fumlu, 24 ya\u015f\u0131ndaki Cemal Can Canseven, Yeditepe \u00dcniversitesi Reklam Tasar\u0131m\u0131 ve \u0130leti\u015fim b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc okurken, arkada\u015f\u0131n\u0131n bir tavsiyesi \u00fczerine okulunu dondurup \u0130stanbul DJ Academy'de DJ\u2019lik e\u011fitimi almaya ba\u015flad\u0131.,TAYFUN ERDO\u011eAN\r\n,ERS\u0130N KORKUT\r\n,SERCAN YILDIRIM\r\n,Survivor 2019'da 25 ya\u015f\u0131ndaki kick boks\u00e7u Yusuf Karakaya \u015fampiyonluk ipini g\u00f6\u011f\u00fcslemi\u015fti.\r\n,Beyaz TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan S\u00f6ylemezsem Olmaz'\u0131n sunucusu Bircan Bali, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde oyuncu Tu\u011fba Melis T\u00fcrk ile bir araya geldiklerini ve onun da yar\u0131\u015fmaya dahil oldu\u011funu s\u00f6yledi. "Bunu ilk biz duyural\u0131m" diyen Bali, oyuncunun yar\u0131\u015fma i\u00e7in "Hi\u00e7 iddial\u0131 de\u011filim ama gidece\u011fim" dedi\u011fini anlatt\u0131.,Tu\u011fba Melis T\u00fcrk, 1990 y\u0131l\u0131nda Bulgaristan'da do\u011fdu. E\u011fitimini \u0130stanbul Ayd\u0131n \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi Drama ve Oyunculuk B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nde tamamlad\u0131. 2011 y\u0131l\u0131nda Best Model of Turkey yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan ve birinci olan Tu\u011fba Melis T\u00fcrk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 y\u0131l\u0131nda B\u00fcy\u00fck Bulu\u015fma dizisi ile ya\u015fad\u0131.\r\n\r\nKa\u00e7ak, \u015eimdi Onlar D\u00fc\u015f\u00fcns\u00fcn, Merhamet, Hatas\u0131z Kul Olmaz, Sana Bir S\u0131r Verece\u011fim, Leyla ile Mecnun, Krem, Ad\u0131n\u0131 Feriha Koydum, Uygun Ad\u0131m A\u015fk, Sevgili D\u00fc\u015fman\u0131m, Annem, Senin U\u011fruna, Arka Sokaklar ve Bez Bebek dizilerinde rol alan Tu\u011fba Melis T\u00fcrk; Star Tv ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan; ba\u015frol\u00fc Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131 dizisinde de rol ald\u0131. Tu\u011fba Melis T\u00fcrk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpa\u00e7ino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema d\u00fcnyas\u0131na da ad\u0131m att\u0131