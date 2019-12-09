'Timsahlar'ın derin sularda nefes kesen eğitimi

Türkiye'nin seçkin birlikleri arasında yer alan amfibi deniz piyadeleri "Timsahlar"ın derin sulardaki eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor. Türk Deniz Kuvvetleri personeli subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan "Timsahlar", karada ve mavi sularda düşmana korku salıyor.