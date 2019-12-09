BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

'Timsahlar'ın derin sularda nefes kesen eğitimi

'Timsahlar'ın derin sularda nefes kesen eğitimi

Türkiye'nin seçkin birlikleri arasında yer alan amfibi deniz piyadeleri "Timsahlar"ın derin sulardaki eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor. Türk Deniz Kuvvetleri personeli subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan "Timsahlar", karada ve mavi sularda düşmana korku salıyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144