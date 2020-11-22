'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında muhteşem gösteri

T\u00fcrk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131", Mardin'in onur g\u00fcn\u00fc etkinlikleri kapsam\u0131nda g\u00f6steri u\u00e7u\u015fu yapt\u0131.,T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131'n\u0131n nefes kesen g\u00f6sterileri, tarihi yap\u0131larla g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,KAYNAK: AA,Etkinli\u011fi izleyen foto\u011fraf\u00e7\u0131 Mustafa Erkar, "G\u00fczel bir moral oldu. O kadar zevk ald\u0131k ki, \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc. Bilmiyorum belki uzun oldu ama bizim i\u00e7in k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc.'' dedi.,\u00d6\u011fle saatlerinde 7 u\u00e7aktan olu\u015fan tim, Mardin semalar\u0131nda T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131n sembol\u00fc ay y\u0131ld\u0131z\u0131 \u00e7izdi, vatanda\u015flar\u0131 selamlad\u0131. ,Vatanda\u015flardan Mert Sar\u0131y\u0131ld\u0131z da ''\u00c7ok g\u00fczel, \u00e7ok keyifliydi. Pilotlar\u0131 tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kulland\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 30 dakika s\u00fcren T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131'n\u0131n g\u00f6sterisine yo\u011fun ilgi g\u00f6steren vatanda\u015flar ve foto\u011fraf sanat\u00e7\u0131lar\u0131, tarihi yap\u0131lar\u0131n ve evlerin dam\u0131nda cep telefonu ve kameralar\u0131yla etkinli\u011fi kaydetti.,.