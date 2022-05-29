.,A\u011fustos 2019'daki denemede ise Fransa Sangatte'den y\u00fckselerek 22 dakika sonra \u0130ngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na kondu. Zapata\u2019n\u0131n u\u00e7an kaykay\u0131 140 km h\u0131za kadar \u00e7\u0131kabiliyor ve kerosen ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,D\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 'U\u00e7an Adam' lakab\u0131yla tan\u0131nan Zapata, Fransa'n\u0131n g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki Biscarrosse g\u00f6sterisine ba\u015flad\u0131. Biscarosse G\u00f6l\u00fc k\u0131y\u0131s\u0131ndaki g\u00f6steride 15 metreyi a\u015fk\u0131n bir y\u00fcksekli\u011fe kadar \u00e7\u0131kan Zapata. be\u015f mini turbo motorla \u00e7al\u0131\u015fan Flyboard Air'in kontrol\u00fcn\u00fc kaybetti ve Atlas Okyanusu k\u0131y\u0131s\u0131ndaki Biscarosse G\u00f6l\u00fc'ne \u00e7ak\u0131ld\u0131.,Flyboard Air ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi u\u00e7an kaykay\u0131yla \u00fc\u00e7 y\u0131l \u00f6nce Man\u015f Denizi'ni ge\u00e7meyi ba\u015faran Zapata, g\u00f6le d\u00fc\u015ferek yaraland\u0131. U\u00e7an kaykay\u0131yla \u0130ngiltere ve Fransa'y\u0131 ay\u0131ran Man\u015f Denizi'ni ge\u00e7meyi deneyen Franky Zapata, ilk seferde ba\u015far\u0131s\u0131z oldu.,Flyboard Air adl\u0131 u\u00e7an kaykay\u0131yla g\u00f6steri yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada 15 metre y\u00fckseklikten d\u00fc\u015fen Franky Zapata yaraland\u0131. Zapata\u2019n\u0131n durumunun iyi oldu\u011fu kaydedildi.,Frans\u0131z ordusu da 3 y\u0131l \u00f6nce Zapata\u2019dan u\u00e7an kaykay sipari\u015fleri vermi\u015fti. Ordu u\u00e7an kaykay\u0131, lojistik veya sald\u0131r\u0131 platformu olarak kullanmay\u0131 planl\u0131yor. A\u00e7\u0131klamada, Zapata'ya 1,3 milyon euroluk sipari\u015f verildi\u011fi belirtilmi\u015fti.,Hafta planlayan Zapata'n\u0131n etkinliklerinin g\u00f6l kazas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan iptal edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Kaza sonucu yaralanan Franky Zapata, hastaneye ta\u015f\u0131nd\u0131. Hastaneden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Zapata\u2019n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi. Yetkililer taraf\u0131ndan m\u00fcdahale etti\u011fi, 43 ya\u015f\u0131ndaki Zapata'n\u0131n sudan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda bilinci yerinde oldu\u011fu belirtildi.