'Vedat Muriç'e 28 milyonluk teklif' iddiası!

'Vedat Muri\u00e7'e 28 milyonluk teklif' iddias\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Fenerbah\u00e7e'nin Kosoval\u0131 golc\u00fcs\u00fc Vedat Muri\u00e7'in talipleri her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor. 25 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuyu Avrupa'da bir\u00e7ok kul\u00fcp yak\u0131ndan takip ediyor. ,28 M\u0130LYON EURO AZ BULUNDU\r\nAncak en somut ad\u0131m \u0130ngiltere'nin Burnley tak\u0131m\u0131ndan geldi. Premier Lig'de \u015fu anda 13. s\u0131rada bulunan Burnley, Kosoval\u0131 futbolcu i\u00e7in 28 Milyon euroluk bir bonservis bedeli \u00f6nerse de bu teklif sar\u0131-lacivertliler taraf\u0131ndan az bulundu.,\u0130K\u0130 SEBEPLE GER\u0130 \u00c7EVR\u0130LD\u0130\r\n\u0130ddialara g\u00f6re bu cazip \u00f6nerinin kabul edilmemesinin biri sportif di\u011feri idari olmak \u00fczere iki \u00f6nemli sebebi var. \u0130lki tak\u0131m\u0131n \u015fampiyonluk yar\u0131\u015f\u0131nda Vedat Muri\u00e7'e ihtiyac\u0131 var. Dolay\u0131s\u0131yla golc\u00fc oyuncunun ayr\u0131lmas\u0131 demek \u015fampiyonluk \u00fcmitlerinin tamamen bitmesi anlam\u0131na geliyor.,BOR\u00c7LARI KAPATACAK\r\nSar\u0131-lacivertlilerde \u00f6ncelikli hedef \u015fampiyon olup \u015eampiyonlar Ligi'ne kalmak. Kul\u00fcb\u00fcn mali a\u00e7\u0131dan bu gelirlere \u00e7ok fazla ihtiyac\u0131 var. Bunlar ger\u00e7ekle\u015ftikten sonra Vedat'\u0131n sat\u0131\u015f\u0131 s\u00f6z konusu olabilecek.,EN DO\u011eRU ZAMANDA VEDA\r\nAyr\u0131ca y\u00f6netim Vedat'\u0131 do\u011fru ve en de\u011ferli oldu\u011fu zamanda satmay\u0131 planl\u0131yor. Bu zaman da hen\u00fcz gelmi\u015f de\u011fil. Kosoval\u0131 oyuncunun 28 Milyon euronun da \u00fczerine \u00e7\u0131kacak bir potansiyele sahip oldu\u011fu fikri hakim. Dolay\u0131s\u0131yla futbolcudan gelecek para kul\u00fcb\u00fcn gelece\u011fi i\u00e7in de \u00f6nemli olacak.,\u00c7IKI\u015e YOLU\r\n\u00d6zellikle y\u00f6netim mali a\u00e7\u0131dan hala tam anlam\u0131yla \u00e7\u0131k\u0131\u015f yolunu bulamad\u0131. \u015eampiyonlar Ligi geliri ve Vedat'\u0131n 28'in de \u00fczerinde olas\u0131 sat\u0131\u015f\u0131 ile bor\u00e7lar\u0131n \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 ve kul\u00fcb\u00fcn biraz olsun mali a\u00e7\u0131dan d\u00fczl\u00fc\u011fe \u00e7\u0131kmas\u0131 hedefleniyor. (Milliyet),Premier Lig'in \u00f6nemli kul\u00fcplerinden Tottenham k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce sar\u0131-lacivertli y\u00f6netimle temasa ge\u00e7erek Muri\u00e7'i transfer etmek istedi\u011fini bildirmi\u015fti.