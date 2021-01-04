'Yapabilir miyim' diye başladı, 60 çeşit çikolata üretti

\u00dcrettikleri \u00e7ikolatalar\u0131n tamamen el yap\u0131m\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u015eeyda S\u00f6nmez Ebren, \u201c\u00dc\u00e7 y\u0131ll\u0131k \u00e7ikolata hayat\u0131mda zaten \u00e7ikolata sat\u0131yordum. Bir kad\u0131n i\u015fletmeci olarak kendi \u00e7ikolata d\u00fckkan\u0131m\u0131 a\u00e7sam yapabilir miyim dedim. Kad\u0131n kooperatif kuruluna da \u00fcyeyim. Yapabilir miyim diye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m bu i\u015fte \u00e7ok g\u00fczel \u00e7ikolatalar elde ettim. Bel\u00e7ika \u00e7ikolatas\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z 60 \u00e7e\u015fit \u00e7ikolatam\u0131z bulunmakta. \u00c7ikolatalar\u0131m\u0131z tamamen el yap\u0131m\u0131d\u0131r. Burada bir istihdam olu\u015fturduk ve halk\u0131m\u0131za h\u0131zl\u0131 \u015fekilde hizmet vermeye devam ediyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,D\u00fcnyan\u0131n en iyi kakao \u00e7ekirde\u011fi toplayan firmas\u0131yla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Ebren, \u201c\u0130leride b\u00fcy\u00fcyece\u011fiz, Erzurum ve T\u00fcrkiye i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir marka olma hayalimiz var. Markam\u0131z\u0131 tescilli markam\u0131z ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda ayn\u0131 h\u0131zla devam edecek. \u00c7al\u0131\u015f\u0131yorum \u00fcretiyorum ve arkamdaki en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7im olan e\u015fime te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Pandemi nedeniyle \u015fu an 4 personelimiz var. \u0130leride bu say\u0131n\u0131n artmas\u0131n\u0131 planl\u0131yoruz. D\u00fcnyan\u0131n en iyi kakao \u00e7ekirde\u011fini toplayan bir firmayla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bu malzemeyi en iyi \u015fekilde i\u015flemlerden ge\u00e7irip lezzetli \u00e7ikolatalar haline getiriyoruz. \u0130\u015fletmemin ad\u0131n\u0131n \u2018Madame Mai\u2019 olmas\u0131n\u0131n nedeni mavi rengini \u00e7ok sevmemden kaynaklan\u0131yor. Bu kelime mavi kad\u0131n anlam\u0131na geliyor\u201d a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.,Yakutiye il\u00e7esi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan \u2018Madame Mai\u2019 ad\u0131ndaki \u00e7ikolata i\u015fletmesinin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 ise ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Erzurum B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sekmen yapt\u0131.\r\n\r\n,Daha \u00f6nceki \u00fc\u00e7 y\u0131ll\u0131k \u00e7ikolata hayat\u0131nda sadece \u00e7ikolata satan Ebren, hem \u00fcretip hem satabilmek i\u00e7in i\u015fletme a\u00e7t\u0131. Ebren gerekli e\u011fitimleri ald\u0131ktan sonra d\u00fckkan\u0131nda kendi \u00e7ikolatalar\u0131n\u0131 \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131. ,Bel\u00e7ika \u00e7ikolatas\u0131 ile el yap\u0131m\u0131 \u00e7ikolata \u00fcreten Ebren, \u015fu an 60 \u00e7e\u015fit \u00e7ikolata \u00fcretiyor. ,Erzurum\u2019da ya\u015fayan 2 \u00e7ocuk annesi \u015eeyda S\u00f6nmez Ebren, \u00e7ikolata \u00fcretmek i\u00e7in imalathane a\u00e7t\u0131.