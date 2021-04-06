'Yapamazsın' dediler, şimdi taleplere yetişemiyor

Ailesi ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7evresinde bulunan ki\u015filerin \u201cYapamazs\u0131n\u201d s\u00f6zlerine ald\u0131r\u0131\u015f etmeyen Eren, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde biriktirdi\u011fi 5 bin TL ile \u00e7\u00f6mlek at\u00f6lyesi kurdu. ,Ate\u015fe dayan\u0131kl\u0131 \u00f6zel topraktan \u00fcretilen \u00e7\u00f6mlekleri, \u00e7elikten yap\u0131lan mangalla birle\u015ftiren \u00d6mer Eren, \u201cToprak Mangal\u201d ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi \u00fcr\u00fcnlerini T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00f6rt bir yan\u0131na satmaya ba\u015flad\u0131. At\u00f6lyede y\u0131ll\u0131k ortalama 40 bin adet \u00fcretim yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Eren, \u015fu anda taleplere yeti\u015fmekte zorland\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,Cebinde kalan son paras\u0131yla at\u00f6lye kurmaya karar verdi\u011fini ifade eden \u00d6mer Eren, \u201cYakla\u015f\u0131k 3 y\u0131ld\u0131r bu i\u015fle u\u011fra\u015f\u0131yorum. O zamanlarda \u00e7ok fazla param\u0131z yoktu. Cebimde 5 bin TL vard\u0131 ve o parayla ba\u015flad\u0131k. Rakiplerimiz finans anlam\u0131nda bizden \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fcyd\u00fc. 'Yapamazs\u0131n' diyenler vard\u0131 ama \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr \u015fu anda rakiplerimizin \u00fcst\u00fcndeyiz. \u00d6ncelikle 'Yapamazs\u0131n' diyenler aras\u0131nda ailem vard\u0131. Yak\u0131n \u00e7evremiz ve dostlar\u0131m\u0131z bizi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in b\u00f6yle s\u00f6yl\u00fcyordu, ama bu i\u015fin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn fark\u0131nda de\u011fillerdi. Olmaz diyen herkesin y\u00fcz\u00fcn\u00fc kara \u00e7\u0131kartt\u0131k\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Eski\u015fehir\u2019de ya\u015fayan giri\u015fimci \u00d6mer Eren, yakla\u015f\u0131k 3 y\u0131l \u00f6nce \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 firmadan istifa ederek kendi i\u015fini kurmaya karar verdi. ,Y\u0131ll\u0131k ortalama 40 bin adet \u00fcretmelerine ra\u011fmen taleplere yeti\u015femediklerini s\u00f6yleyen \u00d6mer Eren, konuyla ilgili olarak \u015funlar\u0131 aktard\u0131:\r\n,\u201cYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcn g\u00fcve\u00e7 veya toprak mangal olarak biliniyor. D\u00fcnya genelinde salg\u0131n bir hastal\u0131k mevcut ama bizim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnde herhangi bir dumana maruz kalmadan sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fekilde pi\u015firme yap\u0131labiliyor. En b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi do\u011fal olmas\u0131. Toprak etlerin ve g\u0131dalar\u0131n kendi has suyunu d\u0131\u015far\u0131ya b\u0131rakm\u0131yor. Bu y\u00fczden toprakta yap\u0131lan her yemek lezzetli oluyor. Ate\u015fe dayan\u0131kl\u0131 olmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019de tek diyebiliriz. Direkt ate\u015fte kullan\u0131labiliyor. Di\u011fer \u00fcr\u00fcnleri sadece f\u0131r\u0131nda kullanabilirsiniz ama bizim topra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ate\u015fe koyabilirsiniz. Y\u0131ll\u0131k kapasitemiz 30-40 bin civar\u0131nda fakat biz bu talebe yeti\u015femiyoruz. T\u00fcrkiye talebine yeti\u015fmekte zorlan\u0131yoruz.\u201d