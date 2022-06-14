BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

‘Yarına dikkat’ diyen Hatice Kolçak’tan kritik altın ve dolar uyarısı: Ben olsam hemen bunu yapardım

‘Yarına dikkat’ diyen Hatice Kolçak’tan kritik altın ve dolar uyarısı: Ben olsam hemen bunu yapardım

ABD Merkez Bankası (FED) yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasalar merakla açıklanacak olan kritik kararı bekliyor. Altın fiyatlarında ise hareketlilik başladı. Uzun bir aradan sonra ons altın tekrardan yükselişe geçti. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak ise Fed’in faiz kararı öncesi dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kolçak, yatırım için doğru bir hafta olmadığını belirterek ‘Bekleme’ çağrısında bulundu.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144