‘Yarına dikkat’ diyen Hatice Kolçak’tan kritik altın ve dolar uyarısı: Ben olsam hemen bunu yapardım

ABD Merkez Bankası (FED) yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasalar merakla açıklanacak olan kritik kararı bekliyor. Altın fiyatlarında ise hareketlilik başladı. Uzun bir aradan sonra ons altın tekrardan yükselişe geçti. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak ise Fed’in faiz kararı öncesi dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kolçak, yatırım için doğru bir hafta olmadığını belirterek ‘Bekleme’ çağrısında bulundu.