'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz'in bu haftaki b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde 5'inci g\u00fcn yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 olan Aybike Alev Yanar\u2019\u0131n cezaevine girdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Aybike Alev Yanar, Bak\u0131rk\u00f6y Kad\u0131n Kapal\u0131 Cezaevi \u00f6n\u00fcnden 'Tahliye oldum' notuyla bir foto\u011fraf yay\u0131nlad\u0131.,Yanar, "Takdir edersiniz ki bug\u00fcn\u00fc ailemle ge\u00e7irece\u011fim. telefonlara ve mesajlara yar\u0131n d\u00f6nece\u011fim. Ayr\u0131ca biraz tipimi d\u00fczelteyim, yar\u0131n a\u00e7\u0131klama yapaca\u011f\u0131m" s\u00f6zleri sonras\u0131 cezaevine girme nedenini duyurdu.\r\n,"Aileme ve arkada\u015flar\u0131ma mesaj at\u0131p olay\u0131n i\u00e7 y\u00fcz\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frenmek istiyorsunuz. Birine '\u015ferefsiz' dedi\u011fim i\u00e7in 3 g\u00fcn ceza ald\u0131m. G\u00f6\u011fs\u00fcm\u00fc gere gere girdim \u00e7\u0131kt\u0131m.","Yine olsa yine s\u00f6ylerim" diyen olay isim, Instagram payla\u015f\u0131m\u0131nda, "Hatta buradan da s\u00f6yleyeyim; \u015ferefsiz naber, devam m\u0131 ruhunu satmaya?" tepkisiyle dikkat \u00e7ekti.\r\n,Gemi kaptan\u0131 Aybike Yanar, otomobil kullan\u0131rken emniyet kemeri ile ilgili videosu tepki \u00e7ekmi\u015fti.\r\n,Videoda \u0131srarla emniyet kemeri takmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Yanar, kulland\u0131\u011f\u0131 l\u00fcks arac\u0131n markas\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, "Her taraf\u0131 airbag dolu. Kemer takt\u0131\u011f\u0131m zaman \u00e7ok daral\u0131yorum, elim s\u00fcrekli kemerde oluyor" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,TV8 ekran\u0131nda sunucu Onur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u'nun sundu\u011fu 'Yemekteyiz' yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan Aybike Yanar, sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k olu\u015fturdu.