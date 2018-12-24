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'Yerli silahımız dünya markası olma yolunda'
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Adnan Albayrak, “Türkiye’nin savunma sanayiinde gösterdiği gelişimi hazmedemeyenlerin buna artık kendilerini alıştırmaları gerekiyor. Yerli ve mili silahımız dünya markası olma yolunda ilerliyor" dedi.