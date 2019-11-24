‘Yıldızlar Altında Anadolu’ fotoğrafları göz kamaştırıyor

,K\u0131l\u0131\u00e7, \u201cFoto\u011fraf \u00e7ekmek ayr\u0131 bir tutku, gece foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek daha ayr\u0131 bir duygu \u00e7\u00fcnk\u00fc y\u0131ld\u0131zlara yak\u0131n oldu\u011funuzu hissediyorsunuz.","Biz hem bu i\u015ften zevk almak hem de k\u00fclt\u00fcrel ve turizm alanlar\u0131m\u0131z\u0131 y\u0131ld\u0131zlar alt\u0131ndaki g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ortaya \u00e7\u0131karmak istiyoruz buda bizi mutlu ediyor\u201d dedi.,\u00c7e\u015fitli b\u00f6lgelerde \u00e7ekimlere devam edeceklerini s\u00f6yleyen foto\u011fraf sanat\u00e7\u0131s\u0131 Hakan Ayd\u0131n ise, T\u00fcrkiye\u2019nin y\u0131ld\u0131z foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u00f6nemli bir \u00fclke oldu\u011funu kaydetti.,Meteor ya\u011fmuru, y\u0131ld\u0131z ve gece foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar yapan Ahmet K\u0131l\u0131\u00e7, Engin Ayy\u0131ld\u0131z ve Hakan Ayd\u0131n son olarak Kayseri ve Sivas\u2019ta y\u0131ld\u0131z foto\u011fraflamak i\u00e7in kamp kurdu.,Foto\u011fraf sanat\u00e7\u0131s\u0131 Ahmet K\u0131l\u0131\u00e7, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7e\u015fitli b\u00f6lgelerinde k\u00fclt\u00fcrel \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmak oldu\u011funu belirtti.