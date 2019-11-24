‘Yıldızlar Altında Anadolu’ fotoğrafları göz kamaştırıyor

Meteor yağmuru, yıldız ve gece fotoğrafçılığı alanında çalışmalar yapan Ahmet Kılıç, Engin Ayyıldız ve Hakan Aydın son olarak Kayseri ve Sivas’ta yıldız fotoğraflamak için kamp kurdu.