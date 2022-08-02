'Yüzde 6290 getiri sağladı' diyen İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini! 2050 yılını işaret etti...

İslam Memiş altın ve dolar konusunda çarpıcı yorumlar yapmaya devam ediyor. Son dönemde dalgalanan fiyatlar sonrası yatırımcıların ve vatandaşların kafasının karıştığını belirten Altın Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez altına değindi ve 2050 yılını işaret etti. Yakın dönemde dünyada gıda ve emlak fiyatlarının tavan yapacağını iddia eden Memiş, "Vatandaşın kurtuluş reçetesi altındır" ifadesini kullandı.