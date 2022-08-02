BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

'Yüzde 6290 getiri sağladı' diyen İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini! 2050 yılını işaret etti...

'Yüzde 6290 getiri sağladı' diyen İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini! 2050 yılını işaret etti...

İslam Memiş altın ve dolar konusunda çarpıcı yorumlar yapmaya devam ediyor. Son dönemde dalgalanan fiyatlar sonrası yatırımcıların ve vatandaşların kafasının karıştığını belirten Altın Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez altına değindi ve 2050 yılını işaret etti. Yakın dönemde dünyada gıda ve emlak fiyatlarının tavan yapacağını iddia eden Memiş, "Vatandaşın kurtuluş reçetesi altındır" ifadesini kullandı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144