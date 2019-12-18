'Yüzüklerin Efendisi' dizisine 'aşırı kıllı' oyuncu aranıyor!

ajans, 't\u00fcm ya\u015f ve etnik gruplardan karakteristik y\u00fcze sahip ve a\u015f\u0131r\u0131 k\u0131ll\u0131' ki\u015filere ve 1,52\u2019nin alt\u0131 ya da 1,95\u2019in \u00fcst\u00fcndekilere ba\u015fvuru \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.,Dizi ana k\u00f6t\u00fc karakteri oynayacak olan Joseph Mawle ile Markella Kavenagh ve Ema Horvath\u2019u bir araya getiriyor.\r\n,'Y\u00fcz\u00fcn biraz \u015fey mi?' yazan 'Y\u00fcz\u00fcklerin Efendisi' dizisi ilan\u0131nda, ork rol\u00fc i\u00e7in '\u00e7ok fazla k\u0131r\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 olan' ve 'a\u015f\u0131r\u0131 k\u0131ll\u0131' ki\u015filerin arand\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Orijinal film \u00fc\u00e7lemesinde; orklar, Karanl\u0131k Lord ordular\u0131n\u0131n ilkel askerleriydi. ,\u0130landa, "E\u011fer deri \u00e7anta gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z ya da a\u015f\u0131r\u0131 k\u0131r\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131z varsa bu role uygunsunuz" deniliyor.\r\n,Fiziksel a\u00e7\u0131dan k\u0131sa boylu olan orklar\u0131n, gergin ve k\u0131vr\u0131ml\u0131 ciltleri vard\u0131.,'Y\u00fcz\u00fcklerin Efendisi' dizisinin 1 milyar dolara (yakla\u015f\u0131k 6 milyar TL) m\u00e2l olmas\u0131 bekleniyor. ,,Olaylar\u0131n Orta D\u00fcnya\u2019n\u0131n \u0130kinci \u00c7a\u011f\u0131\u2019nda ge\u00e7ece\u011fi dizi hem film \u00fc\u00e7lemesinde hem de kaynak romanlarda ya\u015fananlar\u0131n \u00f6ncesini anlatacak.\r\n,Amazon\u2019un dev b\u00fct\u00e7eli 'Y\u00fcz\u00fcklerin Efendisi' dizisinin kast ajans\u0131, yeni yap\u0131mda ork rol\u00fc i\u00e7in s\u0131rad\u0131\u015f\u0131 oyuncu ilan\u0131 verdi.