1 Aralık itibariyle yapmayan yandı! Cezası 625 lira

T\u00fcrkiye genelinde \u015fehirler aras\u0131 y\u00fck ve yolcu ta\u015f\u0131yan ticari ara\u00e7 i\u00e7in k\u0131\u015f lasti\u011fi zorunlulu\u011fu 1 Aral\u0131k itibariyle ba\u015fl\u0131yor. Ula\u015f\u0131mda 43 ilin ge\u00e7i\u015f g\u00fczergah\u0131ndaki belirlenen kritik noktalarda K\u0131r\u0131kkale \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Trafik Tescil ve Denetleme \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc`ne ba\u011fl\u0131 ekipler, 1 Aral\u0131k Pazar g\u00fcn\u00fc ticari ara\u00e7larda k\u0131\u015f lasti\u011fi denetimi yapacak.,T\u00fcrkiye genelinde k\u0131\u015f lasti\u011fi uygulamas\u0131 1 Aral\u0131k'ta ba\u015fl\u0131yor. ,K\u0131\u015f lasti\u011fi bulundurmayan ticari ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerine 2918 Say\u0131l\u0131 KTK`n\u0131n 65\/a maddesi gere\u011fince 625 lira para cezas\u0131 uygulanacak.\r\n,K\u0131r\u0131kkale-Kayseri ve Ankara-Samsun karayolundaki belirlenen trafik denetleme noktalar\u0131nda yap\u0131lacak olan uygulamada k\u0131\u015f lasti\u011fi bulundurmayan ticari ara\u00e7lar s\u00fcr\u00fcc\u00fclerine 2918 Say\u0131l\u0131 KTK`n\u0131n 65\/a Maddesi gere\u011fince 625 lira para cezas\u0131 uygulanacak. K\u0131\u015f lasti\u011fi takt\u0131rmadan ikinci seferde de uygulamaya tak\u0131lan s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn arac\u0131 ise kanun gere\u011fince trafikten men edilecek.\r\n,\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Trafik \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hac\u0131 \u00d6mer Akt\u00fcrk, 1 Aral\u0131k 2019 tarihinde ba\u015flayacak olan ticari ara\u00e7larda k\u0131\u015f lasti\u011fi uygulamas\u0131n\u0131n 1 Nisan 2020 tarihinde sona erece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,\u201cHususi ara\u00e7larda mecburi de\u011fildir, tavsiye niteli\u011findedir\u201d 1 Aral\u0131k 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri aras\u0131nda \u00fclke genelinde s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ticari ara\u00e7lar\u0131na k\u0131\u015f lasti\u011fi takmak zorunda oldu\u011funu ifade eden Akt\u00fcrk, \u201c\u0130limiz envanterine kay\u0131tl\u0131 yakla\u015f\u0131k 80 bin ara\u00e7 bulunmaktad\u0131r. Yine kay\u0131tlar\u0131m\u0131zda bunlardan 6 bin tanesinin ticari ara\u00e7 oldu\u011funu biz bilmekteyiz. Ticari ara\u00e7lar\u0131n belirtmi\u015f oldu\u011fum 1 Aral\u0131k ile 1 Nisan tarihleri aras\u0131nda k\u0131\u015fl\u0131k lastik olmas\u0131 mecburidir. Ama di\u011fer hususi ara\u00e7larda mecburi de\u011fildir, tavsiye niteli\u011findedir" dedi.\r\n,\u201c43 ilin ge\u00e7i\u015f g\u00fczergah\u0131ndaki kritik noktalarda uygulama yap\u0131lacak\u201d Akt\u00fcrk, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: \u201c1 Aral\u0131k itibariye t\u00fcm \u00fclkede oldu\u011fu gibi \u015fehrimizde ve iller aras\u0131 yollar\u0131m\u0131zda kontrollerimizi yapaca\u011f\u0131z. 43 ilin ge\u00e7i\u015f noktas\u0131nda olan ilimiz karayollar\u0131m\u0131z bu manada kontroller a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u00f6nem arz etmektedir. Bizim yollar\u0131m\u0131zda kritik denilen b\u00f6lgelerimiz vard\u0131r. Kara noktalar\u0131m\u0131z vard\u0131r.\r\n,\u00d6zellikle K\u0131r\u0131kkale-Ankara karayolumuzdaki Irmak virajlar, yine Kalecik Kav\u015fa\u011f\u0131 dedi\u011fimiz kav\u015fa\u011f\u0131n civar\u0131, K\u0131r\u015fehir yolu g\u00fczergah\u0131ndaki Hasandede rampalar\u0131m\u0131z, Rafineri Kav\u015fa\u011f\u0131m\u0131z, yine \u00c7orum yolu istikametinde ya\u011fl\u0131 rampalar\u0131m\u0131z, Ayta\u00e7 virajlar\u0131 dedi\u011fimiz virajl\u0131 b\u00f6lgemiz. Bizim kara noktalar\u0131m\u0131z olan \u00f6zellikle de k\u0131\u015f\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fclerimizin dikkatsizli\u011fi ve tedbirsizli\u011fi neticesinde kazalar\u0131n bolca ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 noktalar\u0131m\u0131z. Biz bu noktalarda k\u0131\u015f\u0131n \u00f6zellikle kazalar\u0131n engellenmesi ad\u0131na \u00f6zellikle ticari ara\u00e7lardaki k\u0131\u015f lastiklerinin denetimini yapaca\u011f\u0131z.\u201d\r\n,\u201cK\u0131\u015fl\u0131k lasti\u011fini takacak ya da trafikten men edilmesi sa\u011flanacakt\u0131r\u201d 2019'un ge\u00e7erli kurallar\u0131na g\u00f6re 2918 say\u0131l\u0131 Karayollar\u0131 Trafik Kurallar\u0131 65\/a maddesi gere\u011fince 625 T\u00fcrk Liras\u0131 para cezas\u0131 uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Akt\u00fcrk, \u201cUygulayaca\u011f\u0131m\u0131z cezalardan sonra da arac\u0131n normal \u015fartlarda lasti\u011finin k\u0131\u015fl\u0131k lastik olmadan yola devam\u0131na m\u00fcsaade etmeyece\u011fimiz i\u00e7in vatanda\u015f\u0131 da ma\u011fdur etmemek ad\u0131na en yak\u0131n yerle\u015fim yerine gidene kadar kendisine bir izin belgesi tanzim edip, verece\u011fiz. En yak\u0131n vermi\u015f oldu\u011fumuz belgeden daha ileriye de giderse kay\u0131tlar\u0131nda daha \u00f6nce de i\u015flem yap\u0131ld\u0131, kendisine izin verildi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnden dolay\u0131 daha ilerisine gitmeyecek ya k\u0131\u015fl\u0131k lasti\u011fini takacak ya da trafikten men edilmesi sa\u011flanacakt\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u201cKarl\u0131 havalarda zincir kullanmalar\u0131 gerekiyor\u201d S\u00fcr\u00fcc\u00fclere tavsiyelerde bulunan Akt\u00fcrk, \u201cK\u0131\u015f\u0131n olmas\u0131yla beraber ilk \u00f6nce s\u00fcr\u00fcc\u00fclerimizin ara\u00e7lar\u0131n\u0131 ilgili servislerinde bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapt\u0131rmalar\u0131n\u0131 istiyoruz. Bu bak\u0131mlar\u0131n i\u00e7erisinde; silgilerinin de\u011fi\u015fmesi, ka