1 buçuk metrelik "piton döner"

Ailesinden ald\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nercilik mesle\u011fini 20 y\u0131ld\u0131r s\u00fcrd\u00fcren Mehmet \u0130kram Ta\u015f (36), yenilik yapmak i\u00e7in 30 santimetrelik d\u00f6nerlerin aksine 1 ay \u00f6nce 1 metrelik d\u00f6ner yapmaya karar verdi. ,\u2018Piton d\u00f6ner\u2019in i\u00e7erisine Adana\u2019ya \u00f6zg\u00fc so\u011fan, domates, baharat, ya\u011f ve ye\u015fillikten olu\u015fan tablac\u0131 salatas\u0131 konuldu\u011funu belirten Ta\u015f, \u201c1 metrelik \u2018piton d\u00f6ner\u2019 25, 1 bu\u00e7uk metrelik \u2018piton d\u00f6ner\u2019 ise 45 lira. 1 metrelik d\u00f6nere 300 gram, 1 bu\u00e7uk metrelik d\u00f6nere ise 400 gram tavuk kat\u0131yoruz. Marka tescilini de ald\u0131m. \u0130stanbul ve Ankara\u2019dan \u015fube talebi var. \u00d6nce Adana\u2019da duyuraca\u011f\u0131m sonra T\u00fcrkiye\u2019ye a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Adana\u2019da sosyal medya sayesinde pop\u00fcler hale gelen tavuk d\u00f6nerci, 1 bu\u00e7uk metrelik \u2018piton d\u00f6ner\u2019 ile farkl\u0131 lezzet arayanlar\u0131n ak\u0131n\u0131na u\u011fruyor.,Daha sonra d\u00f6neri 1 bu\u00e7uk metreye \u00e7\u0131karan Ta\u015f'\u0131n, sosyal medyadan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 'piton d\u00f6ner' videosu y\u00fcz binlerce kez izlendi. D\u00f6neri uzun ve k\u0131vr\u0131ml\u0131 olarak servis etmelerinden dolay\u0131 ad\u0131n\u0131 \u2018piton\u2019 koyan Ta\u015f, \u2018piton d\u00f6ner\u2019 isminin de marka tescilini ald\u0131.\r\n,Ta\u015f, \u201cBunu 1 ay \u00f6nce kendi aram\u0131zda ke\u015ffettik. Farkl\u0131l\u0131k olu\u015fturmak istedik. Talep \u00e7ok. Farkl\u0131 bir \u00fcr\u00fcn. T\u00fcm Adana\u2019dan talep var. \u0130\u015fimiz iyiydi ama \u015fu an daha da artt\u0131. 1 metre ile ba\u015flad\u0131k ve \u015fu an 1 bu\u00e7uk metre\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Kaynak: \u0130HA,Mehmet \u0130kram Ta\u015f, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00f6\u011fle saatlerinde \u00f6\u011frencilerin yan\u0131 s\u0131ra \u00e7evre esnaf\u0131n\u0131n ve Adanal\u0131 vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun bir talebi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 bunun da nedeninin d\u00f6nerlerin lezzetinden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u2018Piton d\u00f6ner\u2019 yiyen Levent Ejder isimli vatanda\u015f ise, \u201c\u00c7ok be\u011fendim. Yerken, apayr\u0131 bir d\u00fcnya ya\u015fad\u0131m. Bu i\u015fi buras\u0131 \u00e7\u00f6zm\u00fc\u015f. \r\n,Bu d\u00f6nerin d\u00f6rtte birini g\u00f6rd\u00fcm \u015fu uzunlukta ilk defa g\u00f6rd\u00fcm. Uzun olmas\u0131na ra\u011fmen tavuk d\u00f6ner baya lezzetli\u201d dedi.