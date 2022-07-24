1 çocuk babası genç astsubayın feci ölümü!

,1 \u00e7ocuk babas\u0131 astsubay Erhan Ba\u015f 5. kat\u0131ndaki baba evinin teras\u0131ndaki pencereden yere d\u00fc\u015ferek a\u011f\u0131r yaraland\u0131. ,Apar topar \u00e7evredekilere haber veren vatanda\u015flar durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. ,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nKilosu 4 bin euro! Toplayan paraya para demiyor! Samsun'da da \u00fcretilecek\r\nKilosu 4 bin euro! Toplayan paraya para demiyor! Samsun'da da \u00fcretilecek\r\nSamsun\u2019da Havza, Kavak ve \u00c7ar\u015famba il\u00e7elerindeki ormanl\u0131k alanlarda envanteri yap\u0131lan sahalardan y\u0131ll\u0131k yakla\u015f\u0131k 225 kilo Tr\u00fcf mantar\u0131 toplanabilecek. Tr\u00fcf mantar\u0131 pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131yla biliniyor ve Avrupa'da kilosu 4 bin euro olarak sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nSamsun'da 13 g\u00fcn \u00f6nce kaybolan10 ya\u015f\u0131ndaki otizmli Emine Ayhan'dan ac\u0131 haber\r\nSamsun'da 13 g\u00fcn \u00f6nce kaybolan10 ya\u015f\u0131ndaki otizmli Emine Ayhan'dan ac\u0131 haber\r\nSamsun\u2019da evinin \u00f6n\u00fcnde oynarken ailesinin bir anl\u0131k dalg\u0131nl\u0131\u011f\u0131yla kaybolan 10 ya\u015f\u0131ndaki otizmli Emine\u2019den ac\u0131 haber geldi. Emine 13 g\u00fcnl\u00fck araman\u0131n ard\u0131ndan kadavra k\u00f6peklerin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmayla evinden 5 kilometre uzakl\u0131kta bulundu.\r\n\r\n\r\nGoogle Haritalar'dan inan\u0131lmaz hata! Samsunlular g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131\r\nGoogle Haritalar'dan inan\u0131lmaz hata! Samsunlular g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131\r\nD\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda milyonlarca ki\u015fi taraf\u0131ndan kullan\u0131lan Google Haritalar, inan\u0131lmaz bir hata ile g\u00fcndemde. Samsun'da Atat\u00fcrk Bulvar\u0131'n\u0131n ad\u0131n\u0131 yanl\u0131\u015fl\u0131kla de\u011fi\u015ftiren uygulama, \u015fehirde kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7t\u0131.\r\n\r\nKaynak: \u0130HA\r\n\r\n\r\nEtiketler : Samsun,Astsubay,Baba,\u00c7ocuk,\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\nVIDEO HABER\r\n\u015ea\u015fk\u0131nl\u0131k veren olay: Karga \u00e7antadan paray\u0131 \u00e7ald\u0131\u015ea\u015fk\u0131nl\u0131k veren olay: Karga \u00e7antadan paray\u0131 \u00e7ald\u0131\r\nOdessa sald\u0131r\u0131s\u0131 sonras\u0131 Bakan Akar'dan a\u00e7\u0131klama geldi: Rusya 'Alakam\u0131z yoktur' dediOdessa sald\u0131r\u0131s\u0131 sonras\u0131 Bakan Akar'dan a\u00e7\u0131klama geldi: Rusya 'Alakam\u0131z yoktur' dedi\r\nKim Milyoner Olmak \u0130ster\u2019de T\u00fcrk askerleriyle ilgili s\u00f6zleri duyan Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 zor tuttuKim Milyoner Olmak \u0130ster\u2019de T\u00fcrk askerleriyle ilgili s\u00f6zleri duyan Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 zor tuttu\r\n \r\n\r\n \r\nPiyasalar\r\nFark %USD17.7698% 0.28EUR18.1741% 0.01BIST 1002516.56% 0.21ALTIN988.08% 0.9GBP21.3645% 0.25\r\nFOTO HABER\r\n215 Afganistan uyruklu \u015fah\u0131s s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmek \u00fczere \u0130stanbul'a g\u00f6nderildi215 Afganistan uyruklu \u015fah\u0131s s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmek \u00fczere \u0130stanbul'a g\u00f6nderildi\r\nLuiz Gustavo Suudi Arabistan'\u0131n Al Nassr Kul\u00fcb\u00fc'ne transfer oldu! Ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 o\u011flu duyurmu\u015ftuLuiz Gustavo Suudi Arabistan'\u0131n Al Nassr Kul\u00fcb\u00fc'ne transfer oldu! Ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 o\u011flu duyurmu\u015ftu\r\nDefinecinin kazmay\u0131 vurup topraktan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131n i\u00e7i alt\u0131n dolu \u00e7\u0131kt\u0131Definecinin kazmay\u0131 vurup topraktan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131n i\u00e7i alt\u0131n dolu \u00e7\u0131kt\u0131\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Sabah namaz\u0131na giden vatanda\u015flar kanlar i\u00e7inde yerde yatan ki\u015fiyi g\u00f6r\u00fcnce \u015foke oldular. ,Sabah namaz\u0131na giden vatanda\u015flar taraf\u0131ndan kanlar i\u00e7inde bulunan Erhan Ba\u015f, 112 ekipleri taraf\u0131ndan ambulansla Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Samsun'un Canik il\u00e7esi Kar\u015f\u0131yaka Mahallesi'nde sabaha kar\u015f\u0131 saat 04.45 s\u0131ralar\u0131nda meydana gelen olayda A\u011fr\u0131'da g\u00f6rev yaparken tayini Edirne'ye \u00e7\u0131kan Piyade Astsubay K\u0131demli \u00c7avu\u015f Erhan Ba\u015f (31) memleketi Samsun'da babas\u0131n\u0131 ziyarete geldi.