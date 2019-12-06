1 dönüm arazi üzerine ekti, 10 ton ürün aldı!

Babas\u0131 ile beraber do\u011fal y\u00f6ntemlerle haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 tarlalar\u0131na ektikleri patateste tohumundan 10 ton \u00fcr\u00fcn alan Kara\u00f6renli G\u00fcll\u00fc ailesi b\u00fcy\u00fck mutluluk ya\u015fad\u0131lar.\r\n,Eski\u015fehir`in Seyitgazi il\u00e7esi Kara\u00f6ren mahallesinde 1 d\u00f6n\u00fcm arazi \u00fczerine ekilen patatesten 10 ton \u00fcr\u00fcn al\u0131nd\u0131.\r\n,Dikim i\u015fini ger\u00e7ekle\u015ftiren Yasin G\u00fcll\u00fc; ``Do\u011fal y\u00f6ntemlerle haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z tarlam\u0131za dikim i\u015flemini ger\u00e7ekle\u015ftirdik ve zaman\u0131nda bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapt\u0131k.\r\n,\u0130nanm\u0131\u015fl\u0131\u011f\u0131n vermi\u015f oldu\u011fu sonuca ula\u015ft\u0131k, \u00e7ok mutluyuz. A\u015fkla yap\u0131lan i\u015fin her zaman m\u00fck\u00e2fat\u0131 g\u00fczel olur. 1 dekar yerden 10 ton patates ald\u0131m.\r\n,Bunlar\u0131n 8 tonu iri 2 tonu ise ufak. Allah bereket versin`` diye belirtti.\r\n,Ayr\u0131ca kalp \u015feklinde \u00e7\u0131kan patates de bu berekete ayr\u0131 bir g\u00fczellik katm\u0131\u015f oldu.\r\n,