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Türkiye Gazetesi

1 hafta boyunca dereotu tüketmenin faydaları | Dereotunun faydaları, yararları

1 hafta boyunca dereotu tüketmenin faydaları | Dereotunun faydaları, yararları
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Dereotu kullanımı ile 1 haftada gözle görülür bir biçimde kilo verebilirsiniz. Lezzetli tadının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan dereotunun tüm önemli faydalarını sizler için derledik. İşte dereotunun az bilinen faydaları…

İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor. 1 hafta kullanımı kilo vermenize olanak sağlayacak dereotunun diğer faydaları yazımızın devamında yer alıyor, okuyup bilgi alabilirsiniz.

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