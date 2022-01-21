1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar yapanlar dikkat! Tehlike saçıyor

Sosyal medya \u00fczerinden son d\u00f6nemlerde yap\u0131lan 'evde 1 kilo s\u00fctten 1 bu\u00e7uk kilo ka\u015far peyniri yap\u0131m\u0131' adl\u0131 payla\u015f\u0131mlar pop\u00fcler oldu. ,1 litre s\u00fct, 12 ka\u015f\u0131k ni\u015fasta, bir miktar tuz ve ka\u015far\u0131n bulu\u015fmas\u0131 ile ortaya ka\u015far peyniri \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen vatanda\u015flar, bilin\u00e7sizce evde sahte g\u0131da \u00fcretimi yapmaya ba\u015flad\u0131. Konu ile ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunan G\u0131da M\u00fchendisleri Odas\u0131 Antalya \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Ali Manavo\u011flu ise yap\u0131lan kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n ka\u015far\u0131n \u2018k\u2019si ile alakas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek vatanda\u015flar\u0131n bilin\u00e7sizce sa\u011fl\u0131klar\u0131 ile oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Manavo\u011flu, ayr\u0131ca evde yap\u0131lan kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n mikrobiyel a\u00e7\u0131dan da tehlikeler olu\u015fturabilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n,Yap\u0131lan kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n ka\u015far olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, farkl\u0131 bir g\u0131da maddesinin \u00fcretildi\u011fini belirten Manavo\u011flu, ka\u015far peynirinin normalde s\u00fctten mayalanarak, kaynat\u0131larak yap\u0131lan bir i\u015flem oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,S\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnlerinde bir\u00e7ok hilenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Manavo\u011flu, \u201cPiyasa da ne yaz\u0131k ki ka\u00e7ak bir \u00fcretim s\u00f6z konusu. \u00d6ncelikli g\u00f6rev Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n. Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 en son 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131nda bir taklit ve ta\u011f\u015fi\u015f listesi a\u00e7\u0131klad\u0131. En \u00e7ok hileli grubunda 2. S\u0131rada s\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri yer al\u0131yordu. Bir \u00e7ok noktada hileler yap\u0131l\u0131yor. T\u00fcketici biraz daha ger\u00e7ek fiyatlara endekslenmeli. 10-12 kilograml\u0131k bir s\u00fct kullan\u0131lmas\u0131 gereken ka\u015far peynirinin, gidip de 1 kilo ka\u015far peyniri 30-40 TL gibi rakamlara al\u0131nmamas\u0131 gerekiyor. Sadece s\u00fct fiyat\u0131n\u0131 konu\u015fuyoruz bunun yan\u0131nda \u00fcretimle alakal\u0131 di\u011fer giderleri de ekledi\u011fimizde asl\u0131nda ka\u015far peynirinin fiyat\u0131n\u0131n daha da yukar\u0131 da olmas\u0131 gerekiyor\u201d diye konu\u015ftu.,Evde yap\u0131lan ve \u2018ka\u015far\u2019 diye nitelendirilen kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n mikrobiyel olarak farkl\u0131 tehlikeler olu\u015fturdu\u011fun de\u011finen Manavo\u011flu, \u201cBaz\u0131 t\u00fcketiciler bile bile ka\u015far peyniri ad\u0131 alt\u0131nda farkl\u0131 peynirleri t\u00fcketiyorlar. Asl\u0131nda kendileri de bunun fark\u0131nda. Tost peynirini \u00e7o\u011fu insan ka\u015far peyniri olarak g\u00f6r\u00fcyor. Bu tamamen farkl\u0131 y\u00f6ntemlerle elde edilen ka\u015far peynirinin \u00fcretimi ile tamamen alakas\u0131z. ","Tost peyniri, geriye d\u00f6n\u00fck toplanm\u0131\u015f peynirlerin \u0131s\u0131t\u0131larak elde edilmesi yoluyla \u00fcretiliyor. Ka\u015far peynirini, s\u00fct\u00fc mayalayarak elde etmeniz gerekiyor. Tost peynirinin \u00fczerine ka\u015far peyniri yaz\u0131lsa t\u00fcketici bunu anlayamaz. Etiketleri iyi okuyup aras\u0131ndaki farklar\u0131 tamamen anlamam\u0131z gerekiyor. T\u00fcketici bilinir, iyi markalardan ka\u015far peyniri almal\u0131. Evde \u2018ka\u015far\u2019 diye yap\u0131lan kar\u0131\u015f\u0131m\u0131nda mikrobiyel olarak da farkl\u0131 tehlikeler olabilir. Kullan\u0131lan ni\u015fastan\u0131n fazla t\u00fcketilmesi v\u00fccut i\u00e7in olumsuzluklar olu\u015fturur. Umar\u0131z birka\u00e7 deneme videosudur\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Manavo\u011flu, "Videolarda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz k\u0131s\u0131mlarda ise i\u00e7erisinde bolca ni\u015fasta, bir miktar s\u00fct, normal bir ka\u015far peyniri i\u00e7in 10-12 litre s\u00fct kullan\u0131lmas\u0131 gerekirken orada \u00e7ok komik bir \u00fcretim s\u00f6z konusu. Burada v\u00fccudun fazladan ni\u015fasta almas\u0131 \u00f6zellikle \u015feker anlam\u0131nda kilo fazlal\u0131\u011f\u0131na, ya\u011flanmaya sebep olabiliyor. Kesinlikle t\u00fcketilmemesi gerekiyor. B\u00f6yle bir \u015feye bula\u015fmay\u0131n, u\u011fra\u015fmay\u0131n. Ka\u015far peyniri, g\u00fcvenilen firmalardan, Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yetkilendirilmi\u015f, \u00fczerinde etiketleri bulunan \u00fcr\u00fcnlerin tercih edilmesi gerekiyor. Evde deney gibi yap\u0131yorlar. \u00d6yle bir \u00fcr\u00fcn\u00fc t\u00fcketmek do\u011fru de\u011fil. Ka\u015far\u0131n orada k\u2019si ge\u00e7miyor. Tamamen farkl\u0131 bir teknikle yap\u0131lan, ni\u015fastan\u0131n ba\u011flay\u0131c\u0131 \u00f6zelli\u011fi ile de beraber kullan\u0131lan bir y\u00f6ntem\u201d dedi.,Eline hem evde yap\u0131lan ka\u015far\u0131 hem de \u015fark\u00fcteri de sat\u0131lan ka\u015far\u0131 al\u0131p de\u011ferlendirmede bulunan peynir sat\u0131c\u0131s\u0131 Ferdi Aydemir, \u201cEvdeki ka\u015far ile \u015fark\u00fcteri de sat\u0131lan ka\u015far aras\u0131nda da\u011flar kadar fark var. Sol elimdeki evde yap\u0131lan ka\u015far, i\u00e7erisinde ni\u015fasta var. Di\u011fer elimde de 12 litre s\u00fctten yap\u0131lan bir ka\u015far var. Aras