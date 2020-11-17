1 kutusundan asgari ücret kadar para kazanıyorlar

Tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131kla ge\u00e7imini sa\u011flayan \u00e7ift\u00e7iler, 45 g\u00fcnl\u00fck bir s\u00fcrede ekonomilerine katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in ayr\u0131ca ipekb\u00f6ce\u011fi besliyor. Osmaneli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcn\u00fc\u00f6ren k\u00f6y\u00fcnde de Hatun ailesi, 3 nesildir ipek b\u00f6ce\u011fi yeti\u015ftirmeye devam ediyor.\r\n,Osmaneli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcn\u00fc\u00f6ren k\u00f6y\u00fcnde 10 ya\u015f\u0131ndan itibaren ipekb\u00f6ce\u011fi yeti\u015ftiren 80 ya\u015f\u0131ndaki Ya\u015fariye Hatun, annesinin ve babas\u0131n\u0131n da ipek b\u00f6ce\u011fi yeti\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi. Merkez Ba\u015fk\u00f6y de ya\u015fayan 78 ya\u015f\u0131ndaki M\u00fcnevver Sar\u0131kaya da 4 katl\u0131 ah\u015fap evde oturdu\u011funu, evin ilk kat\u0131nda hayvanlar\u0131na bakt\u0131klar\u0131n\u0131, ikinci katta kendilerinin oturdu\u011funu 3. ve 4'\u00fcnc\u00fc katlarda ipekb\u00f6cek\u00e7ili\u011fi yeti\u015ftirdiklerini anlatt\u0131.\r\n,Vali Bilal \u015eent\u00fcrk, bir taraftan hem gelene\u011fi ya\u015fatmak, hem de aile b\u00fct\u00e7esine katk\u0131 sa\u011flamak ad\u0131na ipek b\u00f6ce\u011fi yeti\u015ftiricili\u011finin Bilecik ve il\u00e7elerinde devam etti\u011fini belirterek, tarihi ipek yolu denmesinin sebebinin de ipe\u011fin ne kadar k\u0131ymetli ticaret mal\u0131 oldu\u011funu g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yledi. Kurtulu\u015f sava\u015f\u0131 d\u00f6neminde Bilecik merkez ve il\u00e7elerinde 43 civar\u0131nda ipek i\u015flemecili\u011fi yap\u0131lan fabrikan\u0131n bulundu\u011funun kay\u0131tlarda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Vali \u015eent\u00fcrk, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,.,Bilecik\u2019te, 19. y\u00fczy\u0131lda halk\u0131n temel ge\u00e7im kaynaklar\u0131ndan biri durumuna gelen ipek b\u00f6cek\u00e7ili\u011fi, \u00f6nemini koruyarak merkez ve il\u00e7e k\u00f6ylerinde halen devam ediyor. Yumurtadan t\u0131rt\u0131la, t\u0131rt\u0131ldan kelebe\u011fe giden bir d\u00f6ng\u00fcn\u00fcn i\u00e7inde ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ipek b\u00f6ce\u011finin koza haline gelmesi, toplanan kozalar\u0131n Koza Birlik yetkililerine teslimi ile ipek olarak \u00e7ekilmesine kadar olan t\u00fcm a\u015famalar\u0131 foto\u011frafland\u0131 ve video kayd\u0131 al\u0131nd\u0131. 1940 y\u0131l\u0131nda \u00fcreticilerin de kat\u0131l\u0131m\u0131yla kurulan Bursa Koza Tar\u0131m Sat\u0131\u015f Kooperatifleri Birli\u011fi (KOZAB\u0130RL\u0130K) ve ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu Bilecik 50 numaral\u0131 Koza Tar\u0131m Sat\u0131\u015f Kooperatifi, Eski\u015fehir Sar\u0131cakaya Koza Tar\u0131m Sat\u0131\u015f Kooperatifi May\u0131slar k\u00f6y\u00fcndeki tesislerde canland\u0131r\u0131lan ipek b\u00f6ce\u011fi yumurtalar\u0131n\u0131, Bilecik\u2019te ipek\r\nb\u00f6ce\u011fi \u00fcreticilerine adreslerinde teslim ediliyor.,Bilecik Merkeze ba\u011fl\u0131 Bay\u0131rk\u00f6y beldesinde iki y\u0131ld\u0131r ipekb\u00f6ce\u011fi \u00fcretimi yapan Ay\u015fe Ers\u00f6z, iki y\u0131l \u00f6ncesine kadar kendisinin ipekb\u00f6ce\u011fini g\u00f6rmedi\u011fini ve e\u015fini kendisinin te\u015fvik etti\u011fini ifade ederek, b\u00f6ceklerin b\u00fcy\u00fcd\u00fck\u00e7e bak\u0131mlar\u0131n\u0131n da zevkli oldu\u011funu ve ge\u00e7 saatlere kadar yanlar\u0131nda oturup, b\u00f6cekler dut yapraklar\u0131n\u0131 yerken onlar\u0131n seslerini dinledi\u011fini, dile getirdi.\r\n,''\u0130pek, tarih boyunca \u00f6nemli bir meta. Tarihi ipek yolu medeniyetlerin olu\u015fmas\u0131na yol a\u00e7an n\u00fcfus ak\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sebep vermi\u015f. Bu i\u015fi yapan \u00fcreticilerimizi biraz daha destekleyerek en az\u0131ndan yeni insanlar\u0131n bu i\u015fe girmesine de belki vesile olmak s\u00f6z konusu olabilir. Ama bu i\u015fin, bilinen ve bilindi\u011fi yerlerde biraz daha geli\u015ftirmeye d\u00f6n\u00fck neler yapabiliriz noktas\u0131nda aray\u0131\u015f i\u00e7erisindeyiz. Yeni ku\u015fak gen\u00e7lerden de bu i\u015fe ilgi duyanlar olacak ki bunu ticari mahiyette ekonomisine uygun yap\u0131labilsin. Fabrikada veya ba\u015fka yerlerde, belki daha zahmetli i\u015flerle ge\u00e7inme gayreti i\u00e7erisine girmek yerine, kendi k\u00f6y\u00fcnde imkan ve kabiliyetini en verimli \u015fekilde kullanarak kendi i\u015finin patronlu\u011funu yaparak ipekb\u00f6cek\u00e7ili\u011fine y\u00f6nelebilir. \u0130nhisar'dan \u00f6zellikle Eski\u015fehir'e g\u00f6\u00e7 etmi\u015f yo\u011fun bir n\u00fcfusumuz var. Buradaki gen\u00e7lerimizi 45 g\u00fcnl\u00fck bir \u00e7abayla hayatlar\u0131n\u0131 idame ettirme noktas\u0131nda daha fazla gelir elde edebileceklerini g\u00f6rmek i\u00e7in k\u00f6ylerine davet ediyoruz.''\r\n,Gereken deste\u011fin \u00f6zellikle i\u015fi yapanlar\u0131n i\u015fin sorumlulu\u011funu alarak, kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z b\u0131rakmayarak yeni ge\u00e7im kap\u0131lar\u0131n\u0131n olu\u015fturulabilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Vali \u015eent\u00fcrk, ''\u0130pekb\u00f6cek\u00e7ili\u011fini, sadece ipekb\u00f6ce\u011fini yeti\u015ftirmek i\u00e7in de\u011fil, ipe\u011fi i\u015fleyerek, Bilecik kadifesini ve ipekten yap\u0131lan kuma\u015flar\u0131 yeniden canland\u0131rmal\u0131y\u0131z. Yeniden bunu canland\u0131rabilirsek, ipekten daha k\u0131ymet