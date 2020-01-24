1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Temizlik i\u015f\u00e7ileri beni bildikleri i\u00e7in 1 TL kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda alarak onlara da katk\u0131 sa\u011fl\u0131yorum. \u0130nsanlar\u0131n \u00e7\u00f6pe att\u0131\u011f\u0131 \u015fi\u015feler evlerinin en g\u00fczel k\u00f6\u015fesine d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm olarak geri geliyor. ,1 liraya al\u0131yor, 50 euroya sat\u0131yor!,1 TL'ye al\u0131nan \u015fi\u015feler sanat eserine d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnce Avrupa'da 50 euroya al\u0131c\u0131 bulabiliyor. (\u0130HA),Samsun Yabanc\u0131lar Pazar\u0131nda bir d\u00fckkanda hediyelik e\u015fya satan Temel Samang\u00fcl, at\u0131k ve at\u0131l malzemeler ile yapt\u0131\u011f\u0131 e\u015fyalar\u0131 d\u00fcnyaya sat\u0131yor.,\u00d6nemli olan bitik bir \u015feyi aya\u011fa kald\u0131rmak. Sadece \u015fi\u015feler de\u011fil tahta par\u00e7alar\u0131n\u0131n \u00fczerine r\u00f6lyef \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. ,\u00d6zellikle Frans\u0131z ve \u0130talyanlar\u0131n bu t\u00fcr \u00fcr\u00fcnlere ilgi g\u00f6sterdi\u011fini belirten Samang\u00fcl, "T\u00fcrkiye'de ve d\u00fcnyada turistlik b\u00f6lgeleri k\u00fc\u00e7\u00fck portatif hediyelik e\u015fyaya \u00e7eviriyorum. Maket, \u015fi\u015fe veya tablet \u00fczerine tasarl\u0131yorum. Kimyasal madde kullanmadan i\u015flerimi yap\u0131yorum. \u0130nsanlar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 me\u015frubat \u015fi\u015feleri, mutfakta kullan\u0131lan \u015fi\u015feler gibi insanlar\u0131n kullan\u0131p \u00e7\u00f6pe att\u0131\u011f\u0131 \u015feyleri ben geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm yap\u0131yorum. ,Benim \u00fcr\u00fcnlerim d\u00fcnyaya gidiyor. \u00d6zellikle Frans\u0131z ve \u0130talyanlar bu t\u00fcr i\u015flere \u00e7ok g\u00fczel yakla\u015f\u0131yorlar. Bu sanat\u0131, bir\u00e7ok \u00f6\u011frencim var, onlara da \u00f6\u011fretiyorum" diye konu\u015ftu.,Samang\u00fcl ilk olarak \u0130stanbul Ortak\u00f6y'de bulunan bir sanat soka\u011f\u0131 i\u00e7erisinde kendi \u00e7abas\u0131 ile heykelt\u0131ra\u015f sanat\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi. Akabinde kendi geli\u015ftirerek hediyelik e\u015fyalar yapmaya ba\u015flad\u0131. Yabanc\u0131lar Pazar\u0131 i\u00e7erisinde d\u00fckkanda e\u015fyalar\u0131 sergileyen Temel Samang\u00fcl, "1 TL kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda temizlik g\u00f6revlilerinde \u015fi\u015feler al\u0131yorum. Bununla birlikte at\u0131k malzeme bo\u015fa gitmiyor, temizlik g\u00f6revlilerine de maddi kazan\u00e7 sa\u011fl\u0131yorum" dedi.