1 milyon Türk aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık kripto para işlemi yapıyor

1 milyon T\u00fcrk bunu yap\u0131yor! Ayl\u0131k 700 milyon dolar, resmen para ak\u0131yor...,T\u00fcrkiye'nin kripto paraya en \u00e7ok yat\u0131r\u0131m yapan \u00fclkelerden biri oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u00dclkemizdeki kripto para yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 1 milyonu a\u015farken, ayl\u0131k ortalama 500-700 milyon dolarl\u0131k da i\u015flem hacmi ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi tahmin ediliyor.,Kripto para al\u0131m sat\u0131m platformu Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Onur Altan Tan, son ara\u015ft\u0131rmalara g\u00f6re d\u00fcnyada 2 binden fazla kripto para borsas\u0131 bulundu\u011funu ve Bitcoin c\u00fczdanlar\u0131 aras\u0131nda g\u00fcnde 300 binden fazla transfer ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini s\u00f6yledi. Tan, "T\u00fcrkiye ise d\u00fcnyadaki \u00fclkeler aras\u0131nda kripto paralara en \u00e7ok yat\u0131r\u0131m yapan \u00fclkeler aras\u0131nda. \u00dclkemizdeki kripto para yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n 1 milyonu a\u015ft\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor. D\u00fcnya \u00fczerinde en \u00e7ok kripto para tutan kesimin de y\u00fczde 20 ile yine T\u00fcrkler oldu\u011fu \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor" dedi.,T\u00fcrkiye'de kripto para sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn hacminin 2019'da g\u00fcnl\u00fck 200 milyon dolara yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Tan, "T\u00fcrkiye'de faaliyet g\u00f6steren 20'ye yak\u0131n yerli platform var. \u00c7ok say\u0131da T\u00fcrk kullan\u0131c\u0131 da d\u00fcnyadaki di\u011fer borsalar\u0131 kullan\u0131yor. T\u00fcrk kullan\u0131c\u0131lar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu g\u00fcnl\u00fck hacmin 500-700 milyon dolar\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyoruz" diye konu\u015ftu.,HANG\u0130S\u0130 KAZANDIRDI? Tan, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n en \u00e7ok kazand\u0131ran yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131ndan birinin Bitcoin oldu\u011funu da kaydederek, "Kripto para ile \u00f6zde\u015fle\u015fen Bitcoin ge\u00e7en y\u0131l TL cinsinden yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na y\u00fczde 90'a yak\u0131n kazand\u0131rd\u0131. Google'\u0131n ortakl\u0131k kurdu\u011fu Chainlink de ge\u00e7en y\u0131l\u0131n en fazla kazand\u0131ran yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131ndan oldu" bilgisini verdi. Paribu CEO'su Yasin Oral da, global kripto para piyasas\u0131n\u0131n 2019 y\u0131l\u0131n\u0131 230 milyar dolarl\u0131k b\u00fcy\u00fckl\u00fckle kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, T\u00fcrkiye'de ise ayl\u0131k ortalama 500-700 milyon dolarl\u0131k i\u015flem hacmi ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini aktard\u0131.,Oral, "Kripto paralar\u0131n dolar baz\u0131nda performanslar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Bitcoin'in y\u00fczde 95, Litecoin'in y\u00fczde 36 kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Ethereum ise y\u00fczde 4 de\u011fer kaybetti. Kripto paran\u0131n en \u00f6nemli birimi Bitcoin 2019'da ciddi y\u00fckseldi. Chainlink de s\u0131\u00e7rama yapt\u0131. Litecoin'de de y\u00fckseli\u015f oldu. D\u00fcnyada oldu\u011fu gibi T\u00fcrkiye'de de en \u00e7ok ilgi g\u00f6ren para birimi Bitcoin. Ard\u0131ndan Ethereum, XRP, XLM ve Bitcoin Cash" dedi.,2020'DE DE \u0130LG\u0130 S\u00dcRECEK\r\n\r\n2020 y\u0131l\u0131nda da \u00fclkemizde kripto paraya olan ilginin artmaya devam edece\u011fini \u00f6ng\u00f6rd\u00fcklerini vurgulayan Onur Altan Tan, ge\u00e7en y\u0131l Kalk\u0131nma Plan\u0131'nda yer alan yerel dijital paran\u0131n da \u00f6nemli oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,Tan, ayr\u0131ca kripto para piyasalar\u0131nda b\u00fcy\u00fck dikkat \u00e7eken ve d\u00f6rt y\u0131lda bir tekrarlanan Bitcoin yar\u0131lanmas\u0131 s\u00fcrecinin ge\u00e7en d\u00f6nemlerde oldu\u011fu gibi bu y\u0131l da piyasalarda en fazla konu\u015fulacak konular\u0131n ba\u015f\u0131nda gelmesini beklediklerini ifade ederek, May\u0131s ay\u0131nda beklenen bu s\u00fcrecin \u00f6zellikle Bitcoin taraf\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131 ilgisini art\u0131racak en \u00f6nemli geli\u015fme olarak dikkat \u00e7ekti\u011fini kaydetti.,YATIRIM YAPARKEN BUNLARA D\u0130KKAT\r\n\r\nYasin Oral, bu alanda yat\u0131r\u0131m yapmak isteyenlere ise \u015fu tavsiyelerde bulundu: "Yat\u0131r\u0131m tavsiyeleri ve ayaklar\u0131 yere basmayan \u00f6ng\u00f6r\u00fclerle de\u011fil do\u011fru bilgiyle hareket etmek \u00f6nemli. Bu konuda y\u00f6nlendirmeler yerine a\u00e7\u0131k kaynaklardan edinilebilecek do\u011fru bilgilere itibar etmek gerekiyor. Yat\u0131r\u0131m yap\u0131lacak olan kripto paran\u0131n projelerini, altyap\u0131s\u0131n\u0131, i\u015flem hacmini ve fiyat grafi\u011fini takip emek bir fikir verir. ,Di\u011fer \u00f6nemli nokta ise ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131 kar vaatlerine kar\u015f\u0131 dikkatli olmak. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ki\u015fisel veri ve varl\u0131klar\u0131n korunmas\u0131 kritik bir konu. \u0130\u015flemlere dair detaylar\u0131, ki\u015fisel verileri ve dijital birikimleri ba\u015fka ki\u015filerle payla\u015fmamak gerekiyor. Ayr\u0131ca h\u0131zl\u0131 fiyat de\u011fi\u015fimleri ya\u015fanmas\u0131 ihtimaline kar\u015f\u0131 piyasay\u0131 dikkatli \u015fekilde takip etmek ger