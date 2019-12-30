1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Yaptırmayan evini kiralayıp satamayacak

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren binalarda enerji kimlik belgesi uygulamas\u0131 zorunlu hale geldi. Yeni y\u0131lda enerji kimlik belgesi olmayan yap\u0131larda al\u0131m, sat\u0131m ve kiralama yap\u0131lamayacak. Al\u0131nacak belgelerin 10 y\u0131l ge\u00e7erlili\u011fi var.,1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Yapt\u0131rmayan evini kiralay\u0131p satamayacak... \u0130\u015fte detaylar,05.12.2008 tarih ve 27075 say\u0131l\u0131 Resm\u00ee Gazete yay\u0131mlanan Binalarda Enerji Performans\u0131 Y\u00f6netmeli\u011finin 25 inci maddesinin 15 inci f\u0131kras\u0131 ile "Binalar veya ba\u011f\u0131ms\u0131z b\u00f6l\u00fcmlere ili\u015fkin al\u0131m, sat\u0131m ve kiraya verme ile ilgili i\u015f ve i\u015flemlerde enerji kimlik belgesi d\u00fczenlenmi\u015f olmas\u0131 \u015fart\u0131 aran\u0131r. Binan\u0131n veya ba\u011f\u0131ms\u0131z b\u00f6l\u00fcm\u00fcn sat\u0131lmas\u0131 veya kiraya verilmesi safhas\u0131nda, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini al\u0131c\u0131ya veya kirac\u0131ya verir" h\u00fckm\u00fc tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r.,Ayn\u0131 y\u00f6netmelikte tan\u0131ml\u0131 Ge\u00e7ici Madde 5 ile bu Y\u00f6netmeli\u011fin 25 inci maddesinin on be\u015finci f\u0131kras\u0131n\u0131n 1\/1\/2020 tarihine kadar uygulanmayaca\u011f\u0131 ifade edilmektedir. Yani 1\/1\/2020 tarihi itibariyle binalar veya ba\u011f\u0131ms\u0131z b\u00f6l\u00fcmlere ili\u015fkin al\u0131m, sat\u0131m ve kiraya verme ile ilgili i\u015f ve i\u015flemlerde enerji kimlik belgesi d\u00fczenlenmi\u015f olmas\u0131 \u015fart\u0131 aranacakt\u0131r. S\u00f6z konusu Y\u00f6netmeli\u011fe a\u015fa\u011f\u0131da verilen ba\u011flant\u0131 ile eri\u015fim sa\u011flanabilmektedir.,Enerji Bakan\u0131 D\u00f6nmez: Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda; 1 Ocak 2020'den itibaren al\u0131m, sat\u0131m hatta kiralama yap\u0131lamayacak.,Enerji Kimlik Belgesini, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanl\u0131\u011f\u0131 e\u011fitimine kat\u0131larak ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f ve EKB Uzman\u0131 Belgesini alm\u0131\u015f Mimarlar, Makine, Elektrik ve \u0130n\u015faat M\u00fchendisleri d\u00fczenleyebilmektedir. EKB Uzmanlar\u0131 yeni veya mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi d\u00fczenleyebilmektedirler. Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi d\u00fczenleyebilmeleri i\u00e7in ayn\u0131 zamanda SMM (Serbest M\u00fchendis M\u00fc\u015favir) belgesine sahip olmalar\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 kurumu BEP-TR sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir. Mevcut binalar\u0131n Enerji Kimlik Belgelerini ise bina kategorisinde yetkili bir Enerji Verimlili\u011fi Dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 firmas\u0131na ba\u011fl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan EKB Uzmanlar\u0131 d\u00fczenleyebilmektedirler.,5627 Say\u0131l\u0131 Enerji Verimlili\u011fi Kanunu ve buna ba\u011fl\u0131 olarak \u00e7\u0131kart\u0131lan Binalarda Enerji Performans\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fine g\u00f6re binalarda enerjinin ve enerji kaynaklar\u0131n\u0131n etkin ve verimli kullan\u0131lmas\u0131n\u0131, enerji israf\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesini ve \u00e7evrenin korunmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in asgari olarak binan\u0131n enerji ihtiyac\u0131 ve enerji t\u00fcketim s\u0131n\u0131fland\u0131rmas\u0131, sera gaz\u0131 sal\u0131m\u0131 seviyesi, yal\u0131t\u0131m \u00f6zellikleri ve \u0131s\u0131tma ve\/veya so\u011futma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri i\u00e7eren belgedir.\r\n\r\nDaha basit bir ifade ile buzdolaplar\u0131, \u00e7ama\u015f\u0131r makineleri gibi beyaz e\u015fyalardaki ya da klimalardaki enerji performans s\u0131n\u0131fland\u0131rmalar\u0131 art\u0131k binalar i\u00e7in de ge\u00e7erlidir. Bu s\u0131n\u0131fland\u0131rmalar A'dan G'ye kadar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. A s\u0131n\u0131f\u0131 en verimli seviyeyi belirtirken, G s\u0131n\u0131f\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu s\u0131n\u0131fland\u0131rmay\u0131 g\u00f6steren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da k\u0131saca EKB denilmektedir.,Yeni yap\u0131lacak veya yap\u0131lmakta olan binalar\u0131n enerji kimlik belgesi s\u0131n\u0131f\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck C s\u0131n\u0131f\u0131nda olacak \u015fekilde tasarlanmal\u0131 ve in\u015faa edilmelidir. C s\u0131n\u0131f\u0131ndan daha d\u00fc\u015f\u00fck seviyede \u00e7\u0131kan yeni yap\u0131lacak veya yap\u0131lmakta olan binalar kanunen iskan ruhsat\u0131 alamamaktad\u0131r.\r\n\r\nMevcut binalar i\u00e7in enerji kimlik belgesi asgari s\u0131n\u0131fland\u0131rma seviyesi ko\u015fulu yoktur. Mevcut binalar halihaz\u0131rdaki \u0131s\u0131 yal\u0131t\u0131m\u0131, pencerelerin \u0131s\u0131 yal\u0131t\u0131m\u0131, \u0131s\u0131tma-so\u011futma ekipmanlar\u0131 verimi, ayd\u0131nlatma armat\u00fcrleri verimlili\u011fi gibi parametrelerine ba\u011fl\u0131 olarak A s\u0131n\u0131f\u0131ndan G s\u0131n\u0131f\u0131na kadar her s\u0131n\u0131f Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.