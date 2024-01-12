1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek
Yeni yıl ile birlikte vergi kalemlerinde yeni bir artış yapıldı. Gelen son açıklama ise araç sahiplerini şoke etti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat itibariyle araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10 artırılmasına karar verdi. Bu ücreti ödemeyen kişilerin araçları trafikten men edilecek. İşte detaylar haberimizde…
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat itibariyle araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10 artırılmasına karar verdi.
1 ŞUBAT’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE OLACAK
SEDDK’dan zam kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 2024 yılı Ocak ayında belirlenen araç grupları ve kullanım türlerine göre uygulanan baz primler, Şubat 2024 itibarıyla yüzde 10 oranında artırılarak geçerli olacaktır.
1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek."
ÖDEMEYENLERİN ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLECEK
Eğer aracınızın sigortasını yaptırmadıysanız ve trafik kontrolünde tespit edilirse, aşağıdaki adımlar izlenir:
1. Ehliyet, Ruhsat ve Trafik Sigortası Kontrolü: Trafik kontrolü esnasında polis, aracın sürücüsünden ehliyet, araç ruhsatı ve güncel trafik sigortası poliçesini isteyecektir.
2. Poliçe Eksikse Araç Men Edilir: Eğer güncel bir trafik sigorta poliçesi bulunmuyorsa, aracınız trafikten men edilir. Trafikten men cezası hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için araçlara trafikten men cezası sayfasını inceleyebilirsiniz.
3. Araç Park Alanına Çekilir: Men edilen araç, özel bir park alanına çekilir.
4. Sigorta Yaptırılana Kadar Tutulur: Aracınız, trafik sigortası yaptırılana kadar park alanında tutulur.
5. Sigorta İşlemi Yapıldıktan Sonra Araç Teslim Alınır: Trafik sigortası işlemi tamamlandıktan sonra, aracın park ve çekici ücreti ödenerek teslim alınabilir.
6. Bu süreçte, sigorta yaptırılması ve diğer gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması aracınızın tekrar trafiğe çıkmasını sağlayacaktır.