- 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek

1. Ehliyet, Ruhsat ve Trafik Sigortası Kontrolü: Trafik kontrolü esnasında polis, aracın sürücüsünden ehliyet, araç ruhsatı ve güncel trafik sigortası poliçesini isteyecektir.

2. Poliçe Eksikse Araç Men Edilir: Eğer güncel bir trafik sigorta poliçesi bulunmuyorsa, aracınız trafikten men edilir. Trafikten men cezası hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için araçlara trafikten men cezası sayfasını inceleyebilirsiniz.

3. Araç Park Alanına Çekilir: Men edilen araç, özel bir park alanına çekilir.

4. Sigorta Yaptırılana Kadar Tutulur: Aracınız, trafik sigortası yaptırılana kadar park alanında tutulur.

5. Sigorta İşlemi Yapıldıktan Sonra Araç Teslim Alınır: Trafik sigortası işlemi tamamlandıktan sonra, aracın park ve çekici ücreti ödenerek teslim alınabilir.

6. Bu süreçte, sigorta yaptırılması ve diğer gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması aracınızın tekrar trafiğe çıkmasını sağlayacaktır.