Türkiye NewspaperGazete Abonelik
Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yeni yıl ile birlikte vergi kalemlerinde yeni bir artış yapıldı. Gelen son açıklama ise araç sahiplerini şoke etti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat itibariyle araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10 artırılmasına karar verdi. Bu ücreti ödemeyen kişilerin araçları trafikten men edilecek. İşte detaylar haberimizde…

    - 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat itibariyle araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

    - 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek

    1 ŞUBAT’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE OLACAK 

    SEDDK’dan zam kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 2024 yılı Ocak ayında belirlenen araç grupları ve kullanım türlerine göre uygulanan baz primler, Şubat 2024 itibarıyla yüzde 10 oranında artırılarak geçerli olacaktır.

    - 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek

    1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek."

    - 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek

    ÖDEMEYENLERİN ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLECEK 

    Eğer aracınızın sigortasını yaptırmadıysanız ve trafik kontrolünde tespit edilirse, aşağıdaki adımlar izlenir:

    - 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek

    1.    Ehliyet, Ruhsat ve Trafik Sigortası Kontrolü: Trafik kontrolü esnasında polis, aracın sürücüsünden ehliyet, araç ruhsatı ve güncel trafik sigortası poliçesini isteyecektir.
    2.    Poliçe Eksikse Araç Men Edilir: Eğer güncel bir trafik sigorta poliçesi bulunmuyorsa, aracınız trafikten men edilir. Trafikten men cezası hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için araçlara trafikten men cezası sayfasını inceleyebilirsiniz.
    3.    Araç Park Alanına Çekilir: Men edilen araç, özel bir park alanına çekilir.
    4.    Sigorta Yaptırılana Kadar Tutulur: Aracınız, trafik sigortası yaptırılana kadar park alanında tutulur.
    5.    Sigorta İşlemi Yapıldıktan Sonra Araç Teslim Alınır: Trafik sigortası işlemi tamamlandıktan sonra, aracın park ve çekici ücreti ödenerek teslim alınabilir.
    6.    Bu süreçte, sigorta yaptırılması ve diğer gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması aracınızın tekrar trafiğe çıkmasını sağlayacaktır.

    Haberler > Fotogaleri > Ekonomi > 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor! Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecek - EkonomiBu ücreti ödemeyen sürücülerin aracı trafikten men edilecekMilyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! - TürkiyeMilyonlarca aboneyi ilgilendiriyor!SSK ve Bağ-Kur emeklisine refah payı geliyor - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklisine refah payı geliyor7500 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! - Ekonomi7500 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat!Dev zincir market iflas etti! - EkonomiDev zincir market iflas etti!SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! - EkonomiSSK ve Bağkur emeklileri dikkat!Brent petrol alevlendi akaryakıta zam göründü! - EkonomiBrent petrol alevlendi akaryakıta zam göründü!Elinde dolar olanlar dikkat! - EkonomiElinde dolar olanlar dikkat!BİM Aktüel'de 12 Ocak Cuma günü indirim çılgınlığı başladı - TürkiyeBİM Aktüel'de 12 Ocak Cuma günü indirim çılgınlığı başladı4,3'lük depremin ardından o bölgeyi işaret ettiler - Türkiye4,3'lük depremin ardından o bölgeyi işaret ettilerYeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacak - TeknolojiYeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacakDev Türk zincir marketi iflas bayrağını çekti! - EkonomiDev Türk zincir marketi iflas bayrağını çekti!Milli Emlak 7 Bin 412 TL'ye arsa tapusu veriyor! - EkonomiMilli Emlak 7 Bin 412 TL'ye arsa tapusu veriyor!2024 yılında dünyayı bekleyen 10 büyük risk! - Yaşam2024 yılında dünyayı bekleyen 10 büyük risk!Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri bir testi daha geçti - TeknolojiGökdoğan ve Bozdoğan füzeleri bir testi daha geçti