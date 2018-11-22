10 aylık kangal köpeğinin fiyatı şaşırttı

Karacabey il\u00e7esinde bulunan k\u00f6pek \u00e7iftli\u011findeki 'Karabo\u011fa' isimli Kangal k\u00f6pe\u011fi 10 ayl\u0131k olmas\u0131na ra\u011fmen 90 kilonun \u00fczerinde. ,Safkan Kangal k\u00f6pe\u011fi olan ve ya\u015f\u0131na g\u00f6re olduk\u00e7a fazla geli\u015fen Karabo\u011fa, aya\u011fa kalkt\u0131\u011f\u0131nda insan boyunu ge\u00e7iyor. ,14 y\u0131ld\u0131r profesyonel olarak T\u00fcrk \u00e7oban k\u00f6pe\u011fi yeti\u015ftirdiklerini belirten Alkan, 'Karabo\u011fa'n\u0131n bu zamana kadar yeti\u015ftirdikleri en iyi k\u00f6peklerden biri oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Alkan, "Karabo\u011fa isimli k\u00f6pe\u011fimiz m\u00fckemmel renk uyumuna sahip muhte\u015fem bir k\u00f6pek. Fiyat\u0131 da 20 bin euro yani yakla\u015f\u0131k 125 bin lirad\u0131r. Karabo\u011fa piyasaya yeni tan\u0131t\u0131lan bir k\u00f6pek., Tan\u0131t\u0131m\u0131 da daha yeni yap\u0131l\u0131yor. Ciddi rakamlarda teklifler geliyor. K\u00f6pe\u011fimiz T\u00fcrk \u00e7oban k\u00f6peklerine \u00f6rnek bir k\u00f6pek. \r\n,Anne taraf\u0131 da baba taraf\u0131 da safkan, ama kendi fiziksel geli\u015fimi fazla oldu\u011fundan dolay\u0131 fiyat\u0131 y\u00fcksek. Anadolu \u00e7oban k\u00f6pe\u011fi diye de tabir edilen bir k\u00f6pek" dedi.\r\n,\u00c7iftliklerinde kangal k\u00f6peklerinin beslenmelerinin profesyonelce yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015eeref Alkan, "Fabrika ve \u00e7evreden tedarik etti\u011fimiz besinlerle beslenebiliyorlar. Karabo\u011fa di\u011ferlerinden farkl\u0131 olarak g\u00fcnde 5 ile 7 kilogram aras\u0131 et yiyebiliyor. ,Kangal k\u00f6pekleri d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc hayvanlar\u0131d\u0131r. S\u00fcr\u00fc bazl\u0131 hayvanlard\u0131r. Orijinal \u00e7oban k\u00f6pe\u011fidir. Bu k\u00f6pekler \u00e7ok vah\u015fi bir cesarete sahip olmalar\u0131na ra\u011fmen, insanlara kar\u015f\u0131 \u00e7ok naif, \u00e7ok hassas bir hayvan" diye konu\u015ftu.,\u015eeref Alkan, normal \u015fartlarda iyi bir yavru Kangal k\u00f6pe\u011fi fiyat\u0131n\u0131n ortalama 3 bin lira oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n