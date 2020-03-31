10 bin liralık kredi nasıl çekilecek?

Kamu bankalar\u0131 koronavir\u00fcs nedeniyle vatanda\u015flar\u0131n elini rahatlatacak kredi kampanyas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Hanehalk\u0131 geliri 5 bin liran\u0131n alt\u0131nda olanlara 6 ay geri \u00f6demesiz kredi verilecek.\r\n,Vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n ekonomik etkilerini en aza indirmek i\u00e7in Ziraat Bankas\u0131, Halkbank ve Vak\u0131fbank ortak bir karar alarak bireysel (t\u00fcketici) kredi deste\u011fi ba\u015flatt\u0131. Krediye hane halk\u0131 geliri ayl\u0131k 5.000 lira ve alt\u0131nda olanlar ba\u015fvurabilecek.\r\n,Bir ba\u015fka deyi\u015fle krediden; asgari \u00fccretli, emekli, serbest meslek mensuplar\u0131 ile orta ve d\u00fc\u015f\u00fck gelir grubunda yer alan vatanda\u015flar yararlanabilecek.\r\n,Posta Gazetesi'nin haberine g\u00f6re, kampanya i\u00e7in ba\u015fvuran ki\u015filer g\u0131da harcamas\u0131, kira, elektrik, su ve do\u011fal gaz gibi faturalar\u0131n\u0131 krediden yararlanarak \u00f6deyebilecek.\r\n,\r\nKredinin en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi 6 ay \u00f6demesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar \u00e7\u0131k\u0131yor olmas\u0131. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de olduk\u00e7a d\u00fc\u015f\u00fck ve \u00f6demeler sabit taksitli. Kredi i\u00e7in \u00fc\u00e7 kamu bankas\u0131ndan birine ba\u015fvurmak yeterli. Ba\u015fvurular yar\u0131n (1 Nisan) itibar\u0131yla al\u0131nacak.,\r\nAl\u0131nan sa\u011fl\u0131k tedbirleri kapsam\u0131nda kredi ba\u015fvurular\u0131n\u0131n \u00f6ncelikli olarak; bankalar\u0131n mobil uygulamalar\u0131 veya internet \u015fubeleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.,Bankalar taleplerin toplanmas\u0131 sonras\u0131nda, kredi kulland\u0131r\u0131lmas\u0131 uygun olarak de\u011ferlendirilenlerin hesaplar\u0131na kredi tutarlar\u0131n\u0131 aktaracak. M\u00fc\u015fteriler b\u00f6ylece krediyi ATM\u2019den de \u00e7ekebilecek.\r\n,\r\n10.000 L\u0130RA KRED\u0130 \u0130\u00c7\u0130N: \u0130lk 6 ay geri \u00f6deme yok. Sonras\u0131nda 30 ay boyunca 376 lira \u00f6denecek.,7.500 L\u0130RA KRED\u0130 \u0130\u00c7\u0130N: \u0130lk 6 ay geri \u00f6deme yok. Sonras\u0131nda 30 ay boyunca 282 lira \u00f6denecek.\r\n,5.000 L\u0130RA KRED\u0130 \u0130\u00c7\u0130N: \u0130lk 6 ay geri \u00f6deme yok. Sonras\u0131nda 30 ay boyunca 188 lira \u00f6denecek.\r\n