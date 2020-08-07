10 çeşit bitkiden elde edilen her derde deva balın kilosu 100 lira

K\u0131r\u0131kkale\u2019de do\u011fada bulunan lavanta, kekik, geven ve yonca gibi 10 farkl\u0131 bitkiden elde edilen her derde deva bal\u0131n kilosu 100 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Ar\u0131lar\u0131n \u00e7i\u00e7eklerden, meyve tomurcuklar\u0131ndan, yuttuklar\u0131 nektar\u0131n, invertaz enzimi sayesinde de\u011fi\u015fime u\u011framas\u0131yla olu\u015fan bal; \u00f6ks\u00fcr\u00fck, kab\u0131zl\u0131k ve nezle gibi hastal\u0131klar\u0131n tedavisinde do\u011fal ila\u00e7 olarak kullan\u0131l\u0131yor. \u0130\u00e7erisindeki vitamin, mineral ve aminoasitler ile \u00e7ocuklar\u0131n geli\u015fiminde faydal\u0131 olan bal, kanseri \u00f6nleyerek v\u00fccuttaki zararl\u0131 mikroplar\u0131 k\u0131r\u0131yor.,Y\u00fczy\u0131llard\u0131r t\u0131bbi tedavilerde de kullan\u0131lan ve \u2018bin derde deva\u2019 olarak bilinen bal\u0131n bu sezon yap\u0131lan hasad\u0131 da ba\u015flad\u0131. K\u0131r\u0131kkale Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ait K\u0131l\u0131\u00e7lar Bal Orman\u0131\u2019nda ar\u0131c\u0131l\u0131k i\u015fiyle u\u011fra\u015fan 55 ya\u015f\u0131ndaki Ayd\u0131n Payar, lavanta, kekik, geven, o\u011ful otu, ar\u0131 otu, yonca gibi bir\u00e7ok bitkiden elde edilen bal\u0131n her derde deva oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Yakla\u015f\u0131k 30 y\u0131ld\u0131r ar\u0131c\u0131l\u0131k i\u015fiyle u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Payar, \u201c2020 y\u0131l\u0131 sa\u011f\u0131m i\u015flemi ba\u015flad\u0131. T\u00fcm ar\u0131c\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131n mevsimi ve bal\u0131 bereketli olsun. Bizler de ba\u015flad\u0131k. \u0130n\u015fallah Allah ne verdiyse \u2018bereket versin\u2019 diyece\u011fiz.,E\u015fe, dosta da yak\u0131nda ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z ballar\u0131m\u0131z\u0131. Burada do\u011fada lavanta, kekik, geven, o\u011ful otu, ar\u0131 otu, yonca gibi akla gelmedik her \u00e7e\u015fit bitkimiz mevcut. Bundan dolay\u0131 da bal\u0131m\u0131z \u00e7ok kaliteli, s\u0131f\u0131r \u015feker. Her derde deva. \u00d6zellikle ben \u015feker hastalar\u0131na tavsiye ediyorum., \u00d6zellikle ediyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc \u015feker hastalar\u0131 bal yiyemiyor \u015fekerleri y\u00fckselecek diye. Bizim bal\u0131m\u0131zda \u00f6yle bir \u015fey yok. Ben garanti veriyorum. \u015eeker y\u00fckselirse de ben 50 kilogram bedava bal verece\u011fimi s\u00f6yl\u00fcyorum\u201d dedi.,Konya Ovas\u0131 Projesi (KOP) kapsam\u0131nda krali\u00e7e ar\u0131 \u00fcretimlerinin de devam etti\u011fini belirten Payar, \u201cPandemi d\u00f6neminde de ya\u015f\u0131m\u0131z tuttu\u011fu ve ar\u0131c\u0131lar yasaklardan etkilenmedi\u011fi i\u00e7in bizim i\u00e7in s\u0131k\u0131nt\u0131 olmad\u0131. S\u00fcrekli ar\u0131m\u0131zla ilgilendik. Beklentimizin \u00fczerinde bir verim alaca\u011f\u0131z in\u015fallah. Bal\u0131m\u0131z da verimimiz de g\u00fczel Allah\u2019a \u015f\u00fck\u00fcr. \u015eu anda her \u015feyden memnunuz. ,Sa\u011f\u0131m\u0131 da g\u00fcnd\u00fczleri art\u0131k havalar \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131ndan do\u011fadan fazla bal gelmedi\u011fi i\u00e7in ar\u0131 biraz sald\u0131rgan oluyor. Ak\u015fam\u00fczeri 19.00 gibi al\u0131yoruz sa\u011f\u0131m \u00e7ad\u0131r\u0131m\u0131za al\u0131yoruz. Burada her \u015feyimiz mevcut. Ak\u015famlar\u0131 da sa\u011f\u0131m\u0131 yap\u0131yoruz. Ge\u00e7en sene biz bal\u0131 75-80\u2019e verdik. Bu sene de 100 lira band\u0131nda vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA