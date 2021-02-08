10 dakikada 10 dönüm tarlayı ilaçlayabilen zirai İHA’lar görev başında

Bir milli teknoloji hamlesi de tar\u0131m i\u00e7in geldi. Zirai \u0130nsans\u0131z Hava Arac\u0131 (Z\u0130HA) ile drone kullan\u0131larak sulama, g\u00fcbreleme ve ila\u00e7lama yap\u0131labilecek. ,10 dakikada 10 d\u00f6n\u00fcm tarlay\u0131 ila\u00e7layabilen Z\u0130HA\u2019lar ile i\u015flem g\u00f6ren tarlalar\u0131n verimlili\u011fi y\u00fcksek olurken \u00fcretim maliyetleri de azalacak. i.,Bu y\u0131l i\u00e7erisinde T\u00fcrkiye\u2019deki \u00e7ift\u00e7iler ile bulu\u015facak projenin son test u\u00e7u\u015fu 25 ki\u015filik profesyonel bir ekiple Antalya\u2019da ger\u00e7ekle\u015fti. 220 d\u00f6n\u00fcm arazi i\u00e7erisinde 3 g\u00fcn boyunca gece ve g\u00fcnd\u00fcz test u\u00e7u\u015flar\u0131 yap\u0131lan Z\u0130HA\u2019lar drone ile zirai ila\u00e7lama hizmetinin son test a\u015famas\u0131ndan da ge\u00e7mi\u015f oldu.\r\n\r\n,Z\u0130HA proje sorumlular\u0131ndan TARNET A.\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bu\u011fra Y\u0131lmaz, \u201c17 b\u00f6lge bin 620 kooperatif ve 850 bin \u00e7ift\u00e7i orta\u011f\u0131m\u0131zla bu sene operasyonlar\u0131m\u0131za ba\u015flayaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n\r\n,Antalya\u2019n\u0131n Serik il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Tekke k\u00f6y\u00fcnde sabah\u0131n erken saatlerinde bulu\u015fan 25 ki\u015filik profesyonel drone hizmetleri ekibi ve TARNET g\u00f6revlileri, son test u\u00e7u\u015funu ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in bir araya geldi. 220 d\u00f6n\u00fcm arazi i\u00e7erisinde ger\u00e7ekle\u015fecek son test u\u00e7u\u015funa sulama, g\u00fcbreleme ve ila\u00e7lama yapabilen 3 adet Z\u0130HA e\u015flik etti. Drone ekibi taraf\u0131ndan Z\u0130HA\u2019lar\u0131n u\u00e7u\u015fa haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in son kontrolleri yap\u0131ld\u0131. Ard\u0131ndan 2 teknisyen deneme ama\u00e7l\u0131 Z\u0130HA\u2019lara su ve bitki besleyici s\u0131v\u0131 koydu. Profesyonel drone operat\u00f6rleri Z\u0130HA\u2019lar\u0131 tek tek kald\u0131rarak dev tarla \u00fczerinde u\u00e7urdu. Z\u0130HA\u2019lar ile tarlaya, havadan bitki besleme uygulamas\u0131 yap\u0131ld\u0131. Tarlan\u0131n belirli bir k\u0131sm\u0131nda yap\u0131lan deneme u\u00e7u\u015fu yakla\u015f\u0131k 15 dakika s\u00fcrd\u00fc. Sorunsuz tamamlanan deneme u\u00e7u\u015fundan sonra 25 ki\u015filik ekip, 2 y\u0131ld\u0131r verdikleri eme\u011fin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ald\u0131klar\u0131 i\u00e7in sevindiklerine belirterek hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektird,T\u00fcrkiye Tar\u0131m Kredi Kooperatifi i\u015ftiraklerinden TARNET A.\u015e. Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bu\u011fra Y\u0131lmaz, \u201dBug\u00fcn burada 1 senedir ekti\u011fimiz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n hasat zaman\u0131nday\u0131z. Bug\u00fcn son u\u00e7u\u015f operasyonlar\u0131m\u0131z\u0131 test ediyoruz. Yakla\u015f\u0131k 1 senedir \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 3 ayr\u0131 drone ve profesyonel operat\u00f6rlerle u\u00e7u\u015f sim\u00fclasyonlar\u0131 yapaca\u011f\u0131z. U\u00e7u\u015f \u00f6ncesi kontroller, u\u00e7u\u015f kontrol\u00fc, operat\u00f6r\u00fcn disiplini gibi bir\u00e7ok \u015feyi test edece\u011fiz. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015f, tar\u0131mda dijitalle\u015fme hamlesi ba\u015flatmak. D\u00fcnya n\u00fcfusu 2050 y\u0131l\u0131nda D\u00fcnya G\u0131da \u00d6rg\u00fct\u00fc de\u011ferlendirmelerine g\u00f6re 10 milyar olacak. T\u00fcrkiye n\u00fcfusunun da 100 milyon olaca\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. Bu ciddi anlamda bir g\u0131da ihtiyac\u0131n\u0131 do\u011furacak. Bu y\u00fczden topraklar\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ok daha verimli yeti\u015ftirmemiz laz\u0131m. Tar\u0131mda dijitalle\u015fme ile birlikte verimlili\u011fi maksimum seviyeye \u00e7\u0131karabiliriz\u201d diye konu\u015ftu.,Tar\u0131mda milli bir teknoloji hamlesi ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Bu\u011fra Y\u0131lmaz, \u201dBir milli teknoloji hamlesi ba\u015flatt\u0131k. 2 y\u0131ld\u0131r da bunun i\u00e7in yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7erisindeyiz. M\u00fchendis arkada\u015flar\u0131m\u0131zla ne yaparsak yapal\u0131m g\u00fcn\u00fcn sonunda \u00e7ift\u00e7ilerimize dan\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00c7ift\u00e7ilerin \u00fcretim gelir maliyetlerini nas\u0131l azalt\u0131r\u0131z diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Drone ile ila\u00e7lamaya Z\u0130HA diyoruz. Ge\u00e7en sene Samsun b\u00f6lgesinde 20 \u00e7ift\u00e7imizle birlikte ger\u00e7ek ekim zaman\u0131 ve ila\u00e7lama zaman\u0131 dahil olmak \u00fczere operasyonu test ettik. Geri d\u00f6n\u00fc\u015flerin \u00e7ok g\u00fczel oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. \u00c7ift\u00e7ilerimiz buradaki verimlili\u011fi g\u00f6rd\u00fcler. \u00dcretim maliyetlerinin azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcler. Daha az ila\u00e7 att\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcler. En \u00f6nemlisi siz bir trakt\u00f6rle ya da manuel olarak s\u0131rt\u0131n\u0131za takt\u0131\u011f\u0131n\u0131z cihazlarla ila\u00e7lama yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ilaca n\u00fcfus ediyorsunuz. Son d\u00f6nemde hepimizin en \u00f6nemli fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 olan sa\u011fl\u0131k problemini yani ilac\u0131n insan \u00fczerindeki olumsuz etkilerini ortadan kald\u0131ran bir teknoloji. 1 saatte yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir ila\u00e7lamay\u0131 drone ile daha az s\u00fcrede yapabildi\u011fimizi g\u00f6rd\u00fck. Zamandan, ila\u00e7 at\u0131m oran\u0131ndan tasarruf ediyoruz. Bug\u00fcnde son kontrolleri yaparak k\u0131smetse \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde T\u00fcrkiye