10 milyon çalışana 25 milyarlık teşvik

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 te\u015fvikler kapsam\u0131nda, istihdam\u0131 korumak, i\u015fsizli\u011fi azaltmak i\u00e7in sosyal g\u00fcvenlik primleri yoluyla 16 ba\u015fl\u0131kta 25 milyar liraya yak\u0131n destek sa\u011flanacak.\r\n,Bir milyonun \u00fczerinde i\u015f yeri 4.5 milyona yak\u0131n \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 i\u00e7in 5 puan indiriminden yararlan\u0131rken devletin verdi\u011fi destek 1.8 milyar liraya ula\u015ft\u0131. B\u00f6lgesel istihdam te\u015fviklerinden 1.3 milyon \u00e7al\u0131\u015fan i\u00e7in 240 bine yak\u0131n i\u015fletme yararland\u0131. ,\u0130\u015fsizlik \u00f6dene\u011fi alan bir i\u015f\u00e7iyi i\u015fe alan \u015firkete i\u015fsizlik maa\u015f\u0131n\u0131n kalan s\u00fcresi boyunca prim te\u015fviki veriliyor. Bu kapsamda asgari \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan i\u015f\u00e7i i\u00e7in ayl\u0131k 986 lira, tavan \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan bir i\u015f\u00e7i i\u00e7in de yakla\u015f\u0131k 7 bin 400 lira te\u015fvik verilecek. ,D\u00fczenli nakdi sosyal yard\u0131mlardan en az birini alanlar\u0131n ik\u00e2met etti\u011fi hanede ya\u015fayan i\u015fsiz ki\u015fiyi alan i\u015fletmeye Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fct\u00e7esinden i\u015f\u00e7i ba\u015f\u0131na 603 lira ile bin 706 lira aras\u0131nda te\u015fvik sa\u011flan\u0131yor.\r\n,Ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihi itibariyle 18 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck 29 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck gen\u00e7lerin sigorta primlerini bir y\u0131l s\u00fcreyle devlet kar\u015f\u0131l\u0131yor. Bu kapsamda ge\u00e7en y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 46 bin gen\u00e7 giri\u015fimciye 38 milyon liraya yak\u0131n destek sa\u011fland\u0131. Gen\u00e7, kad\u0131n ve mesleki yeterlilik deste\u011finden yararlanan i\u015fletme say\u0131s\u0131 126 bin oldu. (Sabah),Bu kapsamda aktar\u0131lan destek de 175 milyon liraya yakla\u015ft\u0131. \u0130lave istihdam te\u015fviki yakla\u015f\u0131k 820 bin yeni istihdama kap\u0131 a\u00e7t\u0131, bu kapsamda verilen destek de 700 milyon liray\u0131 ge\u00e7ti.\r\n