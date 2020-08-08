10 milyon yıllık 'Gökkuşağı Tepeleri' vatandaşları kendine hayran bırakıyor

Ankara\u2019da, 10 milyon y\u0131l \u00f6nce olu\u015fan "G\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 Tepeleri" g\u00f6rselli\u011fi ve renk c\u00fcmb\u00fc\u015f\u00fcyle vatanda\u015flar\u0131 kendine hayran b\u0131rak\u0131yor.,Ankara\u2019n\u0131n Nall\u0131han il\u00e7esinde yer alan \u2019K\u0131z Tepesi Tabiat An\u0131t\u0131\u2019 k\u0131rm\u0131z\u0131, kahverengi, gri ve sar\u0131 tonlar\u0131na sahip toprak yap\u0131s\u0131yla g\u00f6r\u00fclmeye de\u011fer g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturuyor. K\u0131z Tepesi Tabiat An\u0131t\u0131 \u00f6n\u00fcnde yer alan Nall\u0131han Ku\u015f Cenneti, gerek her mevsim bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ku\u015f topluluklar\u0131yla, gerekse jeolojik de\u011ferleriyle do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve ku\u015f g\u00f6zlemcileri i\u00e7in ideal ortam sunarken g\u00f6l\u00fcn arkas\u0131nda y\u00fckselen 10 milyon y\u0131l \u00f6nce olu\u015fmu\u015f rengarenk tepeler, renk c\u00fcmb\u00fc\u015f\u00fcyle misafirlerinin g\u00f6z\u00fcn\u00fc kama\u015ft\u0131r\u0131rken b\u00f6lgenin turizm potansiyeline zenginlik kat\u0131yor.,Hacettepe \u00dcniversitesi Jeoloji M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc Ara\u015ft\u0131rma G\u00f6revlisi Dr. Alaettin Tuncer, K\u0131z Tepesi Tabiat An\u0131t\u0131n\u0131n 10 milyon y\u0131l \u00f6nce olu\u015ftu\u011funu aktard\u0131. Tuncer, \u201cNall\u0131han\u2019da g\u00f6zlenen istif, g\u00fcn\u00fcm\u00fczden yakla\u015f\u0131k 10 milyon y\u0131l \u00f6ncesine kar\u015f\u0131l\u0131k gelen ve Jeoloji\u2019de ge\u00e7 Miyosen olarak bilinen d\u00f6nemde olu\u015fmu\u015ftur. Bu istifi olu\u015fturan \u00e7\u00f6keller, eski bir g\u00f6l dahilinde \u00e7\u00f6kelmi\u015ftir. G\u00f6lde o d\u00f6nemde bulunan sedimanlar g\u00f6l taban\u0131na \u00e7\u00f6kelerek g\u00f6l \u00e7\u00f6kellerini meydana getirmi\u015ftir. ,Tepelerde g\u00f6r\u00fclen \u00e7e\u015fitli renklerin olu\u015fum s\u00fcrecine de\u011finen Tuncer, \u201cRenkler, sedimanlar\u0131n \u00e7\u00f6keldi\u011fi s\u0131rada ve \u00e7\u00f6keldikten sonra ger\u00e7ekle\u015fen diyajenez evrelerinde, \u00e7\u00f6kellerin b\u00fcnyelerinde bulundurduklar\u0131 element ve minerallere ba\u011fl\u0131 olarak olu\u015fmaktad\u0131r. Kahverengi-k\u0131rm\u0131z\u0131 tonlar, demir elementinin oksitlenmesi ve olu\u015fturdu\u011fu minerallerin etkisi ile meydana gelmektedir.,T\u00fcrkiye i\u00e7in hem turistik a\u00e7\u0131dan hem de bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalar a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli bir jeolojik miras oldu\u011fu dile getiren Tuncer, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\u201cYerli ve yabanc\u0131 ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar taraf\u0131ndan \u00e7ok say\u0131da bilimsel \u00e7al\u0131\u015fma ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015ftir. Nall\u0131han\u2019daki bu istif, eski bir g\u00f6le ait kal\u0131n bir istif sunmaktad\u0131r. ,K\u0131z Tepesi Tabiat An\u0131t\u0131nda yap\u0131lacak olan \u00e7e\u015fitli d\u00fczenlemeler ile daha faydal\u0131 olabilece\u011fini dile getiren Tuncer, \u201cTabiat Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan tabiat an\u0131t\u0131 olarak belirlenmi\u015ftir. Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f rotalar\u0131, parkurlar, tabelalar ve d\u00fczenlemeler yap\u0131larak turistik gezilere a\u00e7\u0131l\u0131rsa ilgi g\u00f6rebilme potansiyeli y\u00fcksektir. ,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 Tabiat Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan 2019 y\u0131l\u0131nda 542 hektar b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki alan \u201cK\u0131z Tepesi Tabiat An\u0131t\u0131" olarak tescil edilerek koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Sonras\u0131nda diyajenez dedi\u011fimiz kaya\u00e7la\u015fma s\u00fcrecine u\u011frad\u0131ktan sonra istif meydana gelmi\u015ftir. \u0130lerleyen evrelerde b\u00f6lgedeki tektonik etkiler ve sonras\u0131nda geli\u015fen a\u015f\u0131nma ve erozyon s\u00fcre\u00e7leriyle istif, bug\u00fcnk\u00fc g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne kavu\u015ftu\u201d dedi.,D\u00fcnya \u00fczerinde Nall\u0131han\u2019daki bu istif ile renkler a\u00e7\u0131s\u0131ndan benzerlik sunan istiflere \u00c7in, Peru, Arjantin ve Amerika\u2018da rastlan\u0131lmaktad\u0131r. Bu b\u00f6lgeler jeosit ve\/veya jeopark olarak koruma alt\u0131na al\u0131nmakta ve turistik gezilere uygun hale getirildi\u011fini\u201d aktard\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,G\u00f6lde o d\u00f6nemde \u00e7\u00f6kelen sedimanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra o d\u00f6nemde g\u00f6lde ya\u015fam\u0131\u015f olan canl\u0131lar ve g\u00f6l\u00fcn \u00e7evresinde o d\u00f6nemde bulunan bitkilerin kal\u0131nt\u0131lar\u0131 bu istiflerden elde edilerek ge\u00e7mi\u015f d\u00f6neme ait iklim, tektonizma ve paleoortam de\u011ferlendirmeleri yapmak m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Bu y\u00f6nden hem sosyal hem de bilimsel olarak \u00f6nem arz etmektedir.\u201d, \u0130stifin alt seviyelerinde siyah-gri seviyelerin g\u00f6zlenmesi ise organik maddece zengin, oksijen etkisinin olmad\u0131\u011f\u0131 yani oksidasyon etkisinin g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi ortamlarda, organik maddenin \u00e7\u00fcr\u00fcmedi\u011fi ve \u00e7\u00f6keldi\u011fi ko\u015fullar\u0131 i\u015faret edebildi\u011fini\u201d s\u00f6yledi.,.