10 yıllık çile! Çocuklarını okula sırtında götürüyor

Adana'da K\u00fcrk\u00e7\u00fcler Mahallesi'ne yola asfalt d\u00f6k\u00fclmedi\u011fi i\u00e7in ya\u011fmurlu g\u00fcnlerde \u00e7ocuklar ailelerinin s\u0131rt\u0131nda okula gidiyor.,Kentte a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011fmurun en \u00e7ok vurdu\u011fu Sar\u0131\u00e7am'\u0131n K\u00fcrk\u00e7\u00fcler Mahallesi'nde 286 Sokak'ta ikamet eden Yal\u00e7\u0131n ve Kezban Y\u0131lmaz \u00e7ifti, 10 y\u0131ld\u0131r evlerinin \u00f6n\u00fcndeki soka\u011fa yol yapt\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ancak bir t\u00fcrl\u00fc yol yap\u0131l\u0131p asfalt d\u00f6k\u00fclmeyince ya\u011fmurlu g\u00fcnler onlar i\u00e7in i\u015fkenceye d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. ,Yal\u00e7\u0131n Y\u0131lmaz, 10 y\u0131ld\u0131r da bu yolu yapt\u0131ramad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 havalarda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck \u00e7ile \u00e7ektiklerini anlatt\u0131. (\u0130HA),Adana'n\u0131n merkez Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esi K\u00fcrk\u00e7\u00fcler Mahallesi'nde bir soka\u011fa y\u0131llarca asfalt d\u00f6k\u00fclmeyince, Y\u0131lmaz ailesi okula giden \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 ya\u011fmurlu g\u00fcnlerde s\u0131rtlar\u0131nda ta\u015f\u0131mak zorunda kal\u0131yor.,Y\u0131lmaz ailesi de okula giden \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 s\u0131rt\u0131nda ta\u015f\u0131yarak ana yola kadar g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Ayaklar\u0131 \u00e7amur i\u00e7inde kalan aile tek isteklerinin yolun yap\u0131lmas\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.