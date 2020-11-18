100 bin lira harcadı, koronavirüse böyle önlem aldı

Sivas\u2019ta bir kafe i\u015fletmecisi koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6nlem ise g\u00f6renlerin dikkatini \u00e7ekiyor. ,Kent merkezi Kar\u015f\u0131yaka mahallesinde kafe i\u015fleten Nail Do\u011fan, yakla\u015f\u0131k 100 bin lira harcayarak m\u00fc\u015fterilerinin birbiriyle temas\u0131n\u0131 azaltmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan ve binlerce insan\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan koronavir\u00fcs etkisini s\u00fcrd\u00fcrmeye devam ediyor. ,Masa ve sandalyelerin \u00fczerini cam kabinlerle kapatan Do\u011fan, bu sayede m\u00fc\u015fteriler aras\u0131ndaki sosyal mesafeyi sa\u011flayabiliyor. ,Sosyal mesafeli bu kafe vatanda\u015flar taraf\u0131ndan olduk\u00e7a ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor.,\u0130\u015fletme sahibi Nail Do\u011fan, cam kabinlerin hem vir\u00fcsten hem de so\u011fuktan korudu\u011funu ifade etti. \u201c\u00dclkemizde koronavir\u00fcs i\u015flerimizi olumsuz y\u00f6nde etkiledi. Kapal\u0131 alan\u0131m\u0131z vard\u0131 buraya insanlar hastal\u0131k nedeniyle girmek istemiyordu. Bizde b\u00f6yle bir loca yapal\u0131m dedik, kafamda b\u00f6yle bir fikir \u00e7\u0131kard\u0131m, sobalar kurdum. Bizim i\u00e7in insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nemli bizde loca yapt\u0131k i\u00e7erilerine sobalar\u0131 kurduk talep \u00e7ok bizde memnunuz \u015fuan da. Buran\u0131n maliyeti bana yakla\u015f\u0131k 100 Bin lira oldu. Hastal\u0131k herkesi etkiledi bende mecbur bu \u00e7areyi buldum paras\u0131 \u00f6nemli de\u011fil \u00f6nemli olan insanlar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131. Burada masalar ayr\u0131 ayr\u0131 kimse kimseyle temas kurmuyor, hijyenik bir ortam memleketimiz so\u011fuk bir memleket i\u00e7eriye sobalar kurduk tertemiz oturuyor insanlar, kestanesini kavuruyor, patatesini k\u00f6zl\u00fcyor rahatlar yani. Hem vir\u00fcsten hem so\u011fuktan koruyor. Biz d\u00fckkan\u0131m\u0131z\u0131 12 ay de\u011fil 5 ay \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabiliyorduk buras\u0131 duruyordu\u201d dedi.,Do\u011fan, \u201c\u00dclkemizde koronavir\u00fcs i\u015flerimizi olumsuz y\u00f6nde etkiledi. Kapal\u0131 alan\u0131m\u0131z vard\u0131 buraya insanlar hastal\u0131k nedeniyle girmek istemiyordu. Bizde b\u00f6yle bir loca yapal\u0131m dedik, kafamda b\u00f6yle bir fikir \u00e7\u0131kard\u0131m, sobalar kurdum. Bizim i\u00e7in insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nemli bizde loca yapt\u0131k i\u00e7erilerine sobalar\u0131 kurduk talep \u00e7ok bizde memnunuz \u015fuan da. Buran\u0131n maliyeti bana yakla\u015f\u0131k 100 Bin lira oldu. Hastal\u0131k herkesi etkiledi bende mecbur bu \u00e7areyi buldum paras\u0131 \u00f6nemli de\u011fil \u00f6nemli olan insanlar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131. Burada masalar ayr\u0131 ayr\u0131 kimse kimseyle temas kurmuyor, hijyenik bir ortam memleketimiz so\u011fuk bir memleket i\u00e7eriye sobalar kurduk tertemiz oturuyor insanlar, kestanesini kavuruyor, patatesini k\u00f6zl\u00fcyor rahatlar yani. Hem vir\u00fcsten hem so\u011fuktan koruyor. Biz d\u00fckkan\u0131m\u0131z\u0131 12 ay de\u011fil 5 ay \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabiliyorduk buras\u0131 duruyordu\u201d dedi.