109 yıllık! Yemeden gitmiyorlar

Manisa Salihli'nin co\u011frafi i\u015faret belgeli, sevilen lezzetlerinden odun k\u00f6fte, 109 y\u0131ld\u0131r nesilden nesile aktar\u0131l\u0131yor. Bu lezzet \u015fimdilerde il\u00e7edeki 15'i a\u015fk\u0131n i\u015f yerinde y\u00fczlerce ki\u015fiye ekmek kap\u0131s\u0131 olmu\u015f durumda.\r\n,Salihli Odun K\u00f6fte, T\u00fcrk Patent Enstit\u00fcs\u00fc taraf\u0131ndan "Pi\u015fmi\u015f k\u00f6fte, yakla\u015f\u0131k 7 santimetre boyunda, 1.5 santimetre enindedir. Rengi kahverengimsi, k\u00f6fte rengindedir. Ya\u011fl\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc yoktur. Lezzeti kendine \u00f6zg\u00fc, karakteristiktir, g\u00fczel bir lezzettedir. Kolayca \u00e7i\u011fnenebilen, ideal k\u00f6fte dokusuna sahiptir. A\u011f\u0131zda hissedilen yo\u011fun, iyi bir sululu\u011fu vard\u0131r" diye tan\u0131mlan\u0131yor.\r\n,Salihli'de odun k\u00f6ftenin ilk olarak 1910 y\u0131l\u0131nda Bulgaristan'dan T\u00fcrkiye'ye g\u00f6\u00e7 eden dedesi \u0130brahim Usta (Azak) taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Salihli Lokantac\u0131lar ve Gazinocular Esnaf Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Fatih Azak, Salihli'ye gelenlerin bu lezzetin tad\u0131na bakmadan ayr\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Azak, dedesi ve ailesinin Bulgaristan'\u0131n Pazarc\u0131k kentinde \u00f6\u011frendikleri odun k\u00f6fteyi Salihli'de ge\u00e7imlerini sa\u011flamak i\u00e7in denemeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131, o g\u00fcnden bu yana da Salihli'de yap\u0131m\u0131n\u0131n devam etti\u011fini kaydetti. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ku\u015fak olarak bu lezzeti Salihli'de ya\u015fatmaya devam etti\u011fini belirten Azak, 'Salihli Odun K\u00f6fte art\u0131k bir marka oldu. Co\u011frafi i\u015faret belgesi de mevcut' dedi.\r\n,Salihli Odun K\u00f6fte'nin yap\u0131m\u0131ndaki incelikleri de anlatan Azak, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Odun k\u00f6fte do\u011fal beslenmi\u015f kuzu etinden yap\u0131lmaktad\u0131r. Makinede \u00e7ekerek k\u0131yma haline gelen kuzu etini un ve az tuz ile yo\u011furuyoruz. Daha sonra elimizle \u015fekil verip, metal \u015fi\u015flere diziyoruz.,Daha sonra me\u015fe odunun bol ate\u015finde k\u0131vama gelene kadar pi\u015firiyoruz. Odun k\u00f6ftesinin pi\u015firilmesinde me\u015fe odunu olmazsa, olmazlardan. Bu \u00f6zelli\u011fiyle de di\u011fer k\u00f6ftelerden ayr\u0131l\u0131r. K\u00f6ftenin me\u015fe odunun aromas\u0131n\u0131 almas\u0131 \u015fart. Gerek haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131 gerekse pi\u015firilmesi nedeniyle emek isteyen bir lezzet. Bu nedenle de Salihli'den ba\u015fka hi\u00e7bir yerde bulamazs\u0131n\u0131z.",Salihli Odun K\u00f6fte'nin tad\u0131na mutlaka bak\u0131lmas\u0131 gereken lezzetler aras\u0131nda geldi\u011fini belirten U\u011fur Sar\u0131oluk da, "Salihli Odun K\u00f6fte'nin \u00fcn\u00fc t\u00fcm T\u00fcrkiye'ye yay\u0131lm\u0131\u015f durumda. Bizler de markala\u015fm\u0131\u015f bu lezzeti, severek yiyoruz" dedi.\r\n,Malzemeler: Koyun ya da kuzu k\u0131ymas\u0131, 20 gr tuz, 20 gr un\r\n\r\nYap\u0131l\u0131\u015f\u0131: K\u0131yma, un, tuz kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131larak iyice yo\u011frulur. \u015ei\u015flere sar\u0131larak elle d\u00fczeltilir. Odun ate\u015finde pi\u015firilerek dilimlenmi\u015f domates, k\u0131y\u0131lm\u0131\u015f so\u011fan ve maydanozla servis yap\u0131l\u0131r.