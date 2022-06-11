11 Haziran 2022 Cumartesi altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

Düğün sezonunun açılmasıyla vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. 11 Haziran Cumartesi günü altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ekonomik paketin ardından düşüşe geçen gram altın 1029 liraya kadar düştü. Çeyrek altın ise 1694 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki hafta sonu altın fiyatları ne oldu? 11 Haziran 2022 Cumartesi tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düştü mü? İşte anlık ve güncel altın fiyatları…